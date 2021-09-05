الوطني الكوردستاني رداً على تصريحات آلدار خليل : مشينة ولا تليق .. تدخل سافر وغير مقبول

ردّ الاتحاد الوطني الكوردستاني ، على تصريحات من قيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) معتبراً إياها مسيئة للوطني الكوردستاني وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للحزب .

وسائل اعلام تابعة للوطني الكوردستاني ، نقلت عن مصدر في مكتب اعلام الحزب اعرابه عن “الاستغراب” من تصريحات عضو هيئة رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ألدار خليل ، قائلاً ” تابعنا بأسف واستغراب بالغ ما صدر عن عضو في هيئة الرئاسة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD من تصريحات مسيئة للاتحاد الوطني الكوردستاني وتنطوي على تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني “.

وكان خليل ، قد صرح لوسائل اعلام مقربة من حزبه ، معلقاً على الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني والمشاكل بين الرئيسين المشتركين للحزب بأنه يحصل بسبب “التدخل التركي” ، وان ماحصل داخل الوطني الكوردستاني “مؤامرة”.

المصدر ، أضاف إن “تلميحات آلدار خليل واتهاماته المبطنة حول التشكيك في مواقف الاتحاد الوطني هي تلميحات مشينة دون المستوى ولا تليق”. مردفاً ” فليس الاتحاد الوطني الكوردستاني بالحزب الذي تتغير مواقفه الاستراتيجية ورؤاه الوطنية الجماعية بحسب رؤى الأفراد أو بضغوطات إقليمية.”

وتابع المصد ، بالقول بدلا من اطلاق مثل هذه المواقف “المعيبة والتحريضية” والتي لا تقدم ولا تؤخر فإن الأحرى آلدار خليل وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ” صرف طاقاته وجهوده نحو معالجة المشكلات والتحديات الوجودية العديدة التي تحيق بشعبنا وبمناطقه الكوردية في سوريا وعدم التدخل السلبي في شؤون الأحزاب الكوردستانية الأخرى” .

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