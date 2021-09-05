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انقلاب عسكري في غينيا.. فيديو ’صادم’ للرئيس

فيديو والصور الأولى عقب عملية اعتقال رئيس غينيا جراء انقلاب عسكري

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تداولت وسائل إعلام لقطات قيل إنها تظهر رئيس غينيا ألفا كوندي عقب اعتقاله اليوم الأحد جراء انقلاب عسكري شهده بلده.

وتظهر هذه اللقطات الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة.

فيديو والصور الأولى عقب عملية اعتقال رئيس غينيا جراء انقلاب عسكريفيديو والصور الأولى عقب عملية اعتقال رئيس غينيا جراء انقلاب عسكري

ويقف وراء الانقلاب عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش وقائدها مامادي دومبوي الذي أعلن في رسالة مسجلة عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

وشهدت مناطق متفرقة من عاصمة غينيا مدينة كوناري منذ صباح اليوم إطلاق نار كثيفا.

المصدر: وكالات

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