(بالفيديو والصور) شبيبة PKK تلقي قنبلة على مكتب ENKS في الدرباسية‎‎

أكد مصدر كوردي مطلع، أن ما تسمى بـ «الشبيبة الثورية» التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK ألقت قنبلة يدوية، فجر اليوم الأحد، على مكتب المجلس الوطني الكوردي ENKS في بلدة كوردية بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وقال المصدر ، إن «ما تسمى بـ (الشبيبة الثورية) ألقت قنبلة يدوية على مكتب محلية ENKS في بلدة الدرباسية، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية في المكتب».

وأضاف المصدر، أن «شبيبة PKK قامت مؤخراً بحرق عدد من مكاتب ENKS في مدن وبلدات غربي كوردستان، دون أن يتعرضوا لأية مساءلة من قبل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أو قوات سوريا الديمقراطية».

يذكر أن هناك استياء كبيراً في غربي كوردستان من ممارسات شبيبة PKK جراء استمرار اعتداءاتها على مكاتب ENKS وخطف الأطفال من المدارس وإرسالهم إلى معسكرات الحزب في قنديل وشنگال ومناطق أخرى.

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