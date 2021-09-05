تجارة الحبوب: كركوك تجهز المطاحن بالحنطة والديوانية تناقل الحنطة لثلاثة محاور وبابل تباشر بصرف مستحقات الفلاحين …

بغداد / عامر عبد العزيز

اعلنت وزارة التجارة مواصلة فروع ومواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب خلال عطلة نهاية الاسبوع عملها بلا توقف.

اكد ذلك المهندس باسم نعيم العكيلي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب.

وقال إن فروع ومواقع الشركة واصلت خلال عطلة نهاية الاسبوع اعمالها وفق ما تتطلبه من فعاليات، فقد واصلت مواقع الشركة في كركوك والرفاعي والناصرية والاصلاح تجهيز المطاحن بالحصص المقررة من مادة الحنطة للحصة السابعة سلفة 50‎%‎ الثانية. واضاف ان الكوادر الهندسية والفنية في فرع ذي قار ومركز تسويق الاصلاح واصلت تجهيز مطاحن المحافظة بالحنطة المحلية انتاج 2021 الحصة حيث تم تجهيز (130) طناً من موقع صومعة الناصرية و (219) طناً من مركز تسويق الاصلاح، مبينا ان ما تم تجهيزه من صومعة الرفاعي من الحنطة للمطاحن بلغ (٢٧٥.١٦٠) طناً ليكون اجمالي ما تم تجهيزه من الحصة السابعة (١٢٥١٦.٣٨٠) طناً.

واشار الى أن ملاكاتنا العاملة في فرع كركوك / مركز جهزت المطاحن من مركز تسويق الحويجة بكمية (٩٦٣.٩٤٠) طن من مادة الحنطة المخصصة لدعم مفردات البطاقة التموينية وبواقع (٢٤) سيارة. “العكيلي” بين الى أن ملاكاتنا الحسابية في بابل مستمرة بتوزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين للدفعة الخامسة ليومي الجمعة و السبت لتقليل الزخم الحاصل بين الفلاحين والمسوقين وللحفاظ على سلامة الجميع من فايروس كورونا ، كما و واصلت ملاكاتنا الفنية مناقلة الحنطة المحلية من مواقع فرع بابل باتجاه سايلو التاجي . من جانب آخر واصل اسطول النقل مناقلة الحنطة المحلية تسويق ٢٠٢١ من مركز تسويق البدير التابع لفرع الشركة في الديوانية الى ثلاثة محاور حيث تمت مناقلة الى صومعة خان ضاري وبلغت الكمية التي تمت مناقلتها (٩٦٨) طناً من اصل الكمية الكلية البالغة (٥٠٠٠) طن، والى صومعة التاجي حيث بلغت الكمية التي تمت مناقلتها (٥٠٢) طن من اصل الكمية الكلية البالغة (٥٥٠٠) طن ، والى صومعة الدورة حيث بلغت الكمية التي تمت مناقلتها (١٩٧٥) طناً من اصل الكمية الكلية البالغة ( ٥٠٠٠ ) طن، يأتي ذلك لتعزيز ارصدة الحنطة في مواقع الشركة في بغداد. ” مدير عام الشركة ” استعرض موقف صومعة الرصافة ليوم امس والذي تم خلاله استلام (33) شاحنة محملة بكمية (1457) طناً من الحنطة المحلية وارد من مركز تسويق الدبوني والتي تمثل الكمية الاخيرة للمناقلة.

وعلى صعيد آخر واصل مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب جولاته التفقدية لمواقع الشركة، حيث تمت زيارة قسم السيطرة النوعية وسايلو التاجي واطلع على مرافق القسم و ما يضمه من اجهزة مختبرية تعد الاولى في الشرق الاوسط. و قال خلال لقائه مع ادارة القسم خلال زيارته لقسم السيطرة النوعية انتم المجهر الذي تمر من خلاله حبة الحنطة و التي تؤمن للمواطن طحيناً جيداً وتحدد ان كانت جيدة ام غير جيدة .

واضاف خلال زيارته لقسم السيطرة النوعية في قضاء التاجي شمال بغداد انتم المؤسسة التي تتحكم بمواصفات الحنطة والتي بيدها سلامة روح المواطن العراقي كونها مسؤولة عن فحص جودة الحنطة قبل ايصالها للمطاحن لتكون خبزا للمواطنين اوصيكم بدقة العمل و الابداع و التميز. ونطالبكم باعداد خطة عمل ومواصفات رصينة لمحصول الشلب واعداد مواصفات تصنيعية تومن انتاج رز متميز نرفد من خلاله السلة الغذائية.

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