تشابه اسماء  وهدر كرامات

حسن الخفاجي

حصلت معي مشاكل بسبب اسمي في الاردن الكويت الامارات مصر تركيا في مطارات هذه الدول حقق معي وتاخرت لساعات في بعضها

اقسى ما لاقيته بسبب اسمي كان في سوريا في العام 2006 حين اوقفت وعائلتي بالمطار وتعطلت لساعات وصادف وجود شقيقي المرحوم نجم الخفاجي موفدا بمهمة من الاتحاد الاوربي واذاعة bbc لتطوير الاعلام بسوريا اتصلت به وتدخل وانقذني من سجن محقق من المطار حولوني الى المخابرات ومنها حولت الى فرع فلسطين ويسمى الفرع 135 وهي اقذر دائرة امن بسوريا وكان يقودها في حينها اصف شوكت زوج بشرى الاسد اخت بشار الاسد.

لم اعامل بقسوة لكنهم عاملوني بقلة احترام و حققوا معي وطلبوا مني معلومات عن حياتي وعائلتي واخوتي واقاربي حتى الدرجه العاشرة منذ التاسعه صباحا حتى الثالثة عصرا شربت خلالها كوب ماء واحد فقط.

افرج عني وابعدت من سوريا ومنعت من دخولها نهائيا وحسنا فعلوا.

في عراق صدام امر وادهى لكل عراقي فيه قصص مع التشابه وبدونه.

في سفرتي الاخيرة للعراق عدت منها قبل اشهر راجعت دوائر مختلفه. وترحمت على اصف شوكت لان ما جرى معي في فرع مخابراته يعد هينا قياسا بما جرى معي ببلدي العراق.

ابتكر الفاسدون ظاهرة ابتزاز جديدة للمراجعين هي الاكثر ربحية لهم والاكثر اهانة لكرامة العراقيين وهي تشابه الاسماء. في زمن صدام توجد حاسبات لتدقيق الاسماء في دائرة الجوازات والمنافذ الحدودية والمطارات وفي دوائر الامن والمخابرات اما في عراق اليوم فتوجد حاسبات وتدقيق للاسماء في اغلب الدوائر التي يراجعها العراقيون . وحاسبات تدقيق الاسماء تنتشر في الشوارع وفي سيارات الشرطه وفي سيطرات المفارز المشتركه وفي كل الدوائر الامنية والمطارات والمنافذ الحدودية وفي دوائر الضريبة والطابو وووو.

في بعض الاماكن التي ذكرتها تجري عمليات ابتزاز منتظمة للعراقيين .

حصلت معي شخصيا عملية ابتزاز

في دائرة طابو الرصافة اصر موظف الحاسبه على عدم تمرير معاملتي على الرغم من اجابة موظف القيود في الدائرة ذاتها بعدم وجود قيد باسمي وخيرت اخيرا بين دفع رشوة تناسب مبلغ العقار او تاخير المعاملة لاشهر بانتظار اجابة الدائرة التي اصدرت القيد مدير الدائرة قال انه لا يتدخل بشغل موظف الحاسبه!!!!!!.

وفي دائرة الضريبة اوجدوا لي تشابها بالاسماء بعشر محافظات وخيرت بين دفع الرشوة او انتظار اجابات المحافظات عن طريق البريد الرسمي بمعتمد وقد تستغرق اشهرا عدة.

من خلال تعاملي مع دوائر الضريبة الذي امتد لعقود اعرف ان اضبارة المكلف بالضربة فيها اسمه الثلاثي واللقب واسم والدته وزوجته كاملا.

فكيف يحصل تشابها للاسماء؟.

لم اصادف او اسمع عن تشابه اسماء بدوائر الضريب الا بعد سقوط صدام.

اما عن معاناة العراقيين في السيطرات ففيها قصص لا تكفيها مجلدات.

قبل سبعة ايام اطلق سراح المواطن علي حسين علوان بعد ان اوقف نتيجة تشابه اسماء في سيطرة العباسية بمحافظة النجف واودع السجن لمدة ثلاثة اشهر وثمانية ايام.

هي ليست عملية تشابه للاسماء هي اهانة متعمدة لكرامات العراقيين.

الحكومة العراقية الحالية التي كشفت الكثير من ملفات الفساد وعالجت بعض ما يعانية العراقي مطالبة بمعالجة قضية تشابه الاسماء باعتماد البطاقة الموحدة والرقم الوطني ومحاسبة الفاسدين من خلال الرقابة ووضع الية تنفيذية سريعة لسماع شكاوى العراقيين والقصاص الفوري من الفاسدين..

(الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالإنتماء والدفء والإحساس بالكرامة) .

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