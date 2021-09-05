Posted on by

شغف مندفع كنصل سهم مشع : نصّ مفتوح

بقلم مهدي قاسم
ما أن نظرتُ إلى توهجات عينيكِ الملتمعتين ، كشعاع نصل سهم منطلق ،
كأنني لمحتُ خرائب حياتي المقبلة ، شاخصة ، ملوّحة لي
أن أغادر بعيدا إلى جهة أخرى من هذا الكون ..
شاعرا بعربات ضجري وتململي ستندفع نحو مدافن أيامي الرمادية ،
على مدى غامض عند مشارف مخيلتي
حيث ستتأرجح جثث رغباتي المعتقة وهي تتيبس مجففة على حبال خيبتي المؤكدة ..
و يا لأزهار حياتي حينذاك، ستُذبل كما في كل موسم مماثل في حدائق اكتئابي .
حتى ظلكِ الطويل قد يستحيل إلى كمائن مستنفرة ،
تغوي خطوي المتوثب إلى مهاوي تهلكة و تيه بلا حدود .
ولكنني لن أتردد ولا قليلا من شدة اهتياجي افتنانا بهذا الفناء الاسر و الجميل ،
حين يستحفل شغفي بكِ هوسا ،
كأنما بمس جنون من ارتجافة صاعقة تشع على طول قامة ظلي المديد .
ليكن ما يكون ، أو أكون أنا من أكون .
قلتُ متفكرا ، منطلقا بقوة انجذاب خفي ،
حتى ولو قادني كل هذا حتما نحو حتفي !.
مستسلما كجنرال مهزوم وجريح .
بتواطؤ مريب و عجيب
كما طريدة مسحورة بعجز لذيذ مع أشداق مفترسها الوحشي .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close