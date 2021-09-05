شكر على تعزية
بصورة غير متوقعة وبعد مرض فجائي لم يمهله طويلا توفي في٢٠٢١/٨/٣٠ زوجي الحبيب البروفسور الدكتور الدكتور كاظم عبد حبيب والد ياسمين وسامر.
حزن عميق يغمر اسرته على هذه الخسارة الفادحة لفقدانها انسانا نشطا حتى آخر يوم من حياته، كاتباً ، كرَّسَ حياته لقضية حقوق الانسان والعدالة.
نود هنا التعبير عن شكرنا الجزيل ومن الصميم لكل من واسانا بالكلمات الطيبة التي وصلتنا عِبرالتلفون اوالرسائل ، متمنين للجميع ألاّ يروا مكروهاً .
إرمتراود حبيب ـ أم سامر
ياسمين وزوجها واولادها
سامر وزوجته واطفاله
عن عائلة الدكتور كاظم حبيب الله يرحمه
برلين في ٩/٤ /١ ٢ ٢٠تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط