شكر على تعزية

بصورة غير متوقعة وبعد مرض فجائي لم يمهله طويلا توفي في٢٠٢١/٨/٣٠ زوجي الحبيب البروفسور الدكتور الدكتور كاظم عبد حبيب والد ياسمين وسامر.

حزن عميق يغمر اسرته على هذه الخسارة الفادحة لفقدانها انسانا نشطا حتى آخر يوم من حياته، كاتباً ، كرَّسَ حياته لقضية حقوق الانسان والعدالة.

نود هنا التعبير عن شكرنا الجزيل ومن الصميم لكل من واسانا بالكلمات الطيبة التي وصلتنا عِبرالتلفون اوالرسائل ، متمنين للجميع ألاّ يروا مكروهاً .

إرمتراود حبيب ـ أم سامر

ياسمين وزوجها واولادها

سامر وزوجته واطفاله

عن عائلة الدكتور كاظم حبيب الله يرحمه

برلين في ٩/٤ /١ ٢ ٢٠

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