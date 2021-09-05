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عالية نصيف تطالب مفوضية الانتخابات بوضع حد لعمليات شراء البطاقات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الـ 11 من قبل أحد المرشحين

طالبت النائبة عالية نصيف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل ووضع حد لعمليات شراء البطاقات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الحادية عشرة من قبل أحد المرشحين، داعية الناس الى مقاطعة هؤلاء الذين يتاجرون بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم .

وقالت في بيان اليوم :” ان أحد المرشحين عن الدائرة الانتخابية الـ (11) في بغداد يقوم وبشكل علني بشراء البطاقات الانتخابية من الناس دون خجل ولا خوف، في حين نجد المفوضية وللأسف في غفلة عن هذه الممارسات ومنشغلة بإزالة لافتة معلقة في المكان غير الصحيح “.

وأضافت نصيف :” أقول للناس الذين يستسلمون للمغريات ويبيعون أصواتهم بأثمان بخسة: إذا كنت تظن أن هذه وسيلة لاسترجاع حقك من سراق المال العام فأنت مخطئ، فهل مستقبل أبنائك يساوي هذا الثمن البخس؟ وهل تعلم أن الذي يشتري بطاقتك الانتخابية سينهب مليارات الدولارات في حال فوزه بشكل غير مشروع في الانتخابات؟ إذا كنت تريد استرجاع حقك من الفاسدين عليك أن تعاقبهم وتقاطعهم بدلاً من أن تساعدهم على الوصول الى هرم السلطة “.

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