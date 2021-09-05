فصيل عراقي مسلح يوجه دعوة لانصار الله في اليمن عقب هجوم كركوك!

علق المسؤول الأمني لكتائب “حزب الله” العراقي أبو علي العسكري، الأحد، بشأن الهجوم على نقطة عسكرية من قبل داعش في كركوك، مشيدا بانصار الله في اليمن لتوجيههم ضربات ضد السعودية التي تدير مخابراتها إلى جانب الامارات التنظيم بشكل مباشر، على حد قوله.

وقال العسكري، في تغريدة على “تويتر” (5 ايلول 2021): “نعزي الاخوة في الشرطة الاتحادية باستشهاد كوكبة من افرادها اثر الهجوم الاجرامي الغادر من قبل عصابات التكفير الداعشي على نقطة عسكرية في قرية تل سطيح في كركوك. ونود ان نؤكد على النقاط التالية:

اولا: ان عصابات داعش تدار بشكل مباشر من قبل المخابرات السعودية والاماراتية وهذا معلوم للاجهزة المختصة والمتساهل معها يعد مشاركا في تلك الجرائم.

ثانيا: في كركوك واطراف نينوى واغلب مناطق ما تسمى بـ”المتنازع عليها” تسهل ميليشيا البيشمركة حركة وعمل العصابات الاجرامية لذا يجب الضغط المركز عليها لاجبارها على وقف دعم التكفيريين.

ثالثا: على قيادات الحشد الشعبي وبالاخص في المناطق الشمالية ان يأخذوا زمام المبادرة بما يحفظ ارواح المجاهدين وان يكونوا يقظين لما يحاك من مؤامرات اميركية وصهيونية خبيثة يديرها كاظمي الغدر وزبانيته وان لا تاخذهم في الله لومة لائم فهذا ما تبقى من امل في هذه الامة.

وفي الختام نشد على ايدي اخوتنا بالجهاد انصار الله في اليمن لتوجيههم ضربات نوعية ضد مملكة الشر السعودية وتحقيق اضرار مباشرة في البنى التحتية ولا سيما في منابع الطاقة التي تمثل الشريان الاساسي لرفد الجماعات الاجرامية بالمال والسلاح. والسلام على عباد الله الصالحين.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد، عن اشتباك القوات الامنية مع داعش في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان “قوات الشرطة الاتحادية تشتبك مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، وقد أدى الحادث إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني في محافظة كركوك، بمقتل 12 فردا من الشرطة الاتحادية و جرح 5 اخرين في قرية السطيحة التابعة لناحية الرشاد، وذلك اثر تعرض قامت به داعش.

وذكر المصدر ان “عناصر داعش قامت في وقت متأخر من مساء ليلة الامس السبت بتعرض على قاطع الشرطة الاتحادية في قرية السطيحة التابعة لناحية الرشاد، مما ادى الى اشتباك بين القوات الماسكة للارض وداعش”.

واضاف، ان “الاشتباك استمر قرابة ساعة مما اسفر عن مقتل 12 فردا من منتسبي الشرطة الاتحادية و جرح 5 اخرين منهم”، لافتا الى ان “قوات داعمة توجهت من كركوك الى قاطع التعرض واجبرت عناصر داعش على الانسحاب دون ذكر الخسائر التي تعرضت لها”.

واوضح المصدر، ان “الجرحى نقلوا الى مستشفيات كركوك لتلقي العلاج”.

A.A

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