مسرور بارزاني يعزّي رئيس تحالف الفتح بوفاة ثلاثة من أبناء شقيقه

أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري لتقديم التعازي في وفاة ثلاثة من أبناء شقيقه إثر حادث حريق مؤسف ببغداد.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد «أعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس تحالف الفتح وأسرته الكريمة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم والديهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل».

من جانبه عبّر رئيس تحالف الفتح عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

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