نائب كردي: على حكومة الإقليم الكشف عن مصير المبالغ المستقطة من الموظفين

طالب عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، اليوم الأحد، بالكشف عن مصير المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين طيلة السنوات الماضية.

وقال أنور في تصريح خاص إن “الراتب مقر بشكل قانوني ولايجوز التلاعب به، والاستقطاع بالأساس هو مخالفة قانونية، وحكومة الإقليم تتذرت بالأزمة المالية”.

ودعا أنور الى “معرفة مصير المبالغ المستقطعة وكيفية صرفها للمواطنين، وان كانت ستكون دفعة واحدة او على دفعات أو تعويضهم بامور أخرى مثل قطع أراضي أو إعفائهم من الضرائب والأقساط، بعد ان تم حل الازمة وارتفاع سعر النفط وإرسال بغداد شهريا مبلغ 200 مليار دينار”، لافتاً إلى انه “طيلة الفترة الماضية كانت حكومة الإقليم تصرف رواتب موظفيها بطريقة الاستقطاع، لوجود أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط”.

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