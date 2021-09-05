نفي رسمي عراقي لرواية توطين اللاجئين الأفغان في الأنبار

نفى المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، الأحد، وجود توجه عراقي، لاستقبال لاجئين أفغان، وفق ما تداولته وسائل إعلام.

وقال النوري خلال برنامج ” الحق يقال” الذي يقدمه الزميل “عدنان الطائي” (5 ايلول 2021)، انه “كوزارة يفترض ان نكون أول من يعلم بذلك اذا كانت هناك معلومات حقيقة حول توطين لاجئين أفغان في الأراضي العراقية”.

واضاف “بما أنه لانعلم ولاوزارة الخارجية تعلم فأن الحديث عن هذا الموضوع غير صحيح”، لافتاً الى انه “لايمكن تثبيت موقف على قضية افتراضية، ونحذر من الإعلام المنفلت بالترويج لهذا”.

وشدد النوري انه “لاطلب رسمي بشان توطين لاجئين أفغان في العراق”.

وكان تقرير صحفي، قد نقل عن ثلاثة مصادر، قال أنها “مطلعة”، تحدث عن مقترح عُرض على العراق، يفضي بتوطين لاجئين افغانيين في محافظة الأنبار، مقابل امتيازات تحصل عليها بغداد.

ولفت التقرير الى ان “ذلك يبدو محاولة لإيجاد مخرج للتخبط الحاصل في الانسحاب الامريكي من افغانستان”، موضحاً انه “وبرغم ان اي جهة عراقية رسمية لم تتبنَ خطة التوطين هذه، إلا أن ردود الفعل المختلفة عليها، توحي بأن ستكون بمثابة قنبلة موقوتة فيما لو جرى المضي قدما فيها”.

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