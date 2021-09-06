آباء سائبون وأبناء متسيبون

بقلم/حسن راسم محمد

قال تعالى:((وقفوهم إنهم مسئولون))

قال النبي عليه الصلاة والسلام:((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته))

“هي الأخلاق تنبت كالنبات”

“إذا سقيت بماء المكرمات”

“التعلم في الصغر كالنقش على الحجر “

“كل إنسان في هذه الحياة له أدوار وله مهمات يؤديها سواء في أسرته او مجتمعه وعليه أن يكون أهلا وكفئا لهذه المسؤولية المناطه له،ومن هذه المسؤوليات الكبيرة والجما والتي أكدت عليها شريعتنا السمحاء وأكد عليها منطق العقل والعرف هي المسؤولية الأبوية تجاه الابناء منذ الولادة الى الممات ومحاولة توظيفهم بمهام الاخلاق والسلوك الجيد والتربية الحصيفة التي من شأنها أن تعط أجمل الثمار والنتائج على المستوى الأسري او الاجتماعي،وفي واقعنا الاجتماعي نرى إن هناك نوعان من الاباء والاسر نوع يمتلك مقومات الفكر المتين والسلوك الجيد والثقافة الاسرية في تنشئة الابناء وتقويمهم وإنارة دروبهم،ونوع آخر هو نوع يمتلك من صفات الهمجية والرعوية والحمق والسفه والتي من شأن هذه الصفات أن تفتك بالابناء وتخرجهم إخراجا سيئا خاطئا من جميع النواحي الفكرية والسلوكية والعلمية وسيكونون وبائا ووبالا على الاسرة نفسها وعلى المجتمع جميعا،وبأذن الله سأتكلم عن كلا النوعين مبينا صفات كل نوع وماهي المخرجات التي ستترتب على كل صنف من هذه الاصناف،حيث إن لدينا صنف الاباء السيئين او المتسيبين ودورهم في تهديم وتسقيط الابناء بصورة مباشرة او غير مباشرة،ونوع آخر هو الاباء الجيدين والفعالين في تنمية الابناء وغرس ثقافة العلم والسلوك الجيدان واللذان من شأنهما ان يجعلان الاسر والمجتمع في أعلا وأسمى المراتب،

الاباء السائبين او المتسيبين ودورهم في تهديم الابناء

هل سمعتم يوما بأن الشجرة الجيدة ذات الثمر الوفير والجميل هي نتاج لتغذية سيئة او تربية خاطئة،وهل سمعتم بأن القمر يخرج ضوئه من عدم او فراغ،وهل سمعتم بأن النمو والازدهار الحضاري والاخلاقي جاء متشتتا وجاء من غير بناء حقيقي او دعامات وركائز اساسية قومته وجعلته في مراتبه السامية،إن الدور الذي يلعبه الاباء في حياة الابناء لهو دور عظيم منذ ان تتفتح عيون الابناء الى أن يصبحوا في فترة الشباب،عندما يكون الاباء سيئين ومتصفين بالتفاهة والغطرسة المطبقة ومتصفين بصفات الاخلاق المنبوذة والسلوكيات البذيئة في هذه الحالة سينتجون لنا أفرادا وأبناء ممزقين أخلاقيا وممزقين سلوكيا وأجتماعيا وذالك بسبب ما نقلوه لأبنائهم من ثقافة التسيب وثقافة الاهمال وعدم المراعاة وعدم الشعور بالمسؤولية الاخلاقية والاجتماعية تجاه أبنائهم،حيث إن هولاء الابناء سيكونون نقمة وعذابا على أسرهم التي لم ترسخ فيها كل المعاني الجيدة والافكار النيرة والسلوكيات الحميدة والتي من شأنها ان تجعل الافراد صالحين ومصلحين في اسرهم،وسيكونون غمة وهما كبيرا على المجتمع الذي يعيشون فيه وذالك لما سيؤدونه من أدوار سلبية وأفكار خبيثة وسلوكيات قذرة ما شأنها أن تمزق الواقع المجتمعي وتجعله مكانا غير صالحا وغير محببا للعيش فيه ومجتمعا منتشرا فيه الجهل والانحدار الكبير والسقوط الذي سيسقط العوائل المجتمعيه معه،

إن الاباء السيئين والمتسيبون لهم أكثر خطرا وأكثر سوءا على عوائلهم من اي عامل خارجي آخر وذالك لمعايشتهم ومجالستهم المستمرة مع ابناءهم ناقلين الثقافة السلبية بصورة مباشرة او غير مباشرة لعوائلهم بسبب المعاملة اليومية مع الابناء سواء على مستوى الافكار التي يطرحونها،او الاقوال التي يقولونها،او الافعال التي يؤدونها بصورة واقعية ومشاهدة وملموسة من قبل الابناء الذين يستقطبون من ابائهم كل شيء سواء كان محمودا او مذموما حسنا او قبيحا ولا يكترثوا الى النتائج الوخيمة المستقبلية التي ستثير المواجع والفواجع في اسرهم ومجتمعهم،زارعين فيهما التخلف والاضطراب وكل ماهو سيء او منبوذ شرعا وأخلاقا وعرفا، والابناء السيئين هما نتاج لأباء سيئين لم يتربوا ولم ينشأوا في بيوت الاخلاق والقيم او بيوت الثقافة والتحضر،بل نشأوا في بيوت السفالة والسقوط والرجعية وكل ماهو مشين في هذه المضارب الدونية،

دور الاباء الجيدين في تنمية الابناء اخلاقيا وصقل صفاتهم الجيدة

“إن الاباء الجيدين هم كالماء الذي يحيي الارض الجدباء،وهم كالعطور الزكية التي يفوح منها أجمل الروائح والتي تدخل السرور في النفوس،وهم كالنجوم التي تتلألأ ضياء ونورا،وهم بساتين جميلة فيها كل ما يسر الروح والخاطر،

إن الدور الذي يلعبه الاباء الجيدين في تنقية وتغذية وتصفية الابناء لهو اعظم دور يؤدونه في حياة الابناء،إن الابناء اليافعين والذين يتمتعون بالدهاء والفكر الجيد لهو اعظم نتاج للأباء الجيدين،حيث اليوم واقعنا يتكلم وبقوة بما نشاهده من قصص النجاح وقصص الازدهار للابناء فعندما نتمعن كثيرا ونستقرأ الاسباب الحقيقية نجد بأن وراء هذا النمو وهذا التطور جسور كبيرة وقامات عملاقة وقواعد متينة إلا وهما الاباء المثقفين والناضجين والذين يتمتعون بكل مقومات التحضر والنمو الفكري والسلوكي،حيث لم يكن نجاح الابناء هو وليد الحاضر وجاء جاهزا ومكملا على ماهو عليه من صورة حميدة وحسنة متمثلة بالصورة الخارجية والسلوك القيم بل أدى الاباء دورا عظيما وفنائا وتضحية وجهدا جبارا في تغذية ابنائهم تغذية سليمة وتطعيما حسنا وغرسوا فيهم الصفات الجيدة وذالك بسبب ما رأوه الابناء من ابائهم من التعامل الحضاري السليم من الاقوال النافعة ومن الافعال المحمودة ومن الافكار النيرة التي انارت عقول الابناء ونفوسهم وجسدت فيهم كل المعاني المنشودة في تقدم الابناء وازدهارهم، وتربيتهم تربية صحيحة وحسب معايير ومقومات ثقافة تربية الابناء والتي رسمها علماء الفكر والسلوك والاجتماع وتعاملوا بكل شفافية وواقعية لما دون في مفهوم هذه الثقافة والتي تريد ان تنشأ جيلا واعيا موعيا ومتأثرا ومؤثرا وصالحا ومصلحا بين اسرهم وبين مجتمعهم ومحاولة خلق جيلا متصفا بصفات الاخلاق الاسلامية المزدهرة التي تسموا وترتقي بالشعوب والأمم وتحاول ان تخرجها من ظلمات السلوك الى نور الاخلاق ومن ظلمات الجهل والخرافة والعادات السيئة الى نور العلم والمعرفة ومنطق العقل والواقع،

فهولاء الاباء الكرام اوجدوا لنا جيلا عظيما جيلا راقيا اسعدت العباد والبلاد ونموا العقول والنفوس وكان مردوده على الأسره والأمة مردودان ايجابيا يبعثا الامل والطموح ويبعثى الوع الكبير في النفوس والعقول والقلوب،فهم الكرام ابناء الكرام،وهم الذين سيشعون النور في الامة وسيجعلونها تتقدم وترتقي في جميع مجالات الحياة،إنهم آباء عرفوا معنى المسؤولية وعرفوا معنى الاصلاح الحقيقي فكانوا خير قدوة وخير مثالا لأبنائهم الذين اتصفوا بصفاتهم وعملوا بنصائحهم وفعلوا بما رسموه لهم من طرق النجاح والاخلاق،ولم يجعلوهم سبة او مذمة او ثقلا لا على اسرهم ولا على مجتمعهم الذين يعيشون فيه”

“على الاباء جميعا أن يعوا ويعرفوا جيدا ماهو حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم في تربية ابنائهم بتربية العلم والاخلاق وتربية السلوك البناء،وان يعرفوا جيدا بأن الابناء جاءوا إلى هذه الدنيا وهم قطع بيضاء ناصعة لا شيء فيها وهم الذين ينقشون فيها ما يشاؤون فإن كان هذا النقش جميلا وحسنا ستكون هذه القطعة جميلة ومبهرة لكل من رءاها،وإن سيء نقشها فكانت منبوذة وغير محببة وغير مرغوب فيها،

وأن يعوا الاباء جيدا عن ضرورة تعليم ابنائهم تعاليم الاسلام الحنيف وأسس التربية القويمة وان يبعدوهم عن ثقافة الشوارع المخيفة التي تغذي معتاديها بافكار وسلوكيات من شأنهما ان تحطم وتزلزل أسس العوائل والمدن،يجب ان يكونوا الاباء مثالا ساميا ورائعا وجميلا للابناء الذين يأخذون المفاهيم والافكار والرؤى منهم وهذه هي سليقة الابناء وخصوصا في الطفولة حيث لم يعرفوا الصح من الخطأ ولم يعرفوا الصالح من الطالح وينظرون الى الاباء على أنهم هم المنقذون لهم وهم الذين يجب ان يتعلموا منهم الافكار والسلوكيات،لذالك على الاباء ان يكونوا اكثر حذرا ووعيا لما يصدر منهم وأنهم سيقفون امام الله مسؤولون عما كل ما سيحدث للابناء من خيرا او شرا”

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