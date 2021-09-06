الإفراج عن الساعدي القذافي ومغادرته ليبيا إلى إسطنبول

كان الساعدي محتجزا في طرابلس منذ عام 2014

أفرجت السلطات الليبية عن الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أطيح به من الحكم وقتل خلال انتفاضة عام 2011، وذلك حسبما قال مصدر ليبي رسمي ومصدر في حكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد.

وكان الساعدي قائدا للقوات الخاصة الليبية، لكنه اشتهر أيضا بمحاولة احتراف كرة القدم في إيطاليا.

وفر الساعدي إلى النيجر أثناء الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (ناتو) بضربات جوية، ولكن تم تسليمه إلى ليبيا في عام 2014 وسجن منذ ذلك الحين في طرابلس.

وقال المصدر الرسمي إنه غادر على الفور، على متن طائرة متجهة إلى اسطنبول.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، إنها تأمل في أن يسهم الإفراج عن الساعدي في المصالحة الوطنية.

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