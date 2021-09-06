البرازيل تطالب أربعة لاعبين من الأرجنتين بالعزل فوراً

طلبت السلطات الصحية البرازيلية من أربعة لاعبين في منتخب الأرجنتين بالعزل الصحي فورا، اليوم (الأحد)، قبل ساعات من مباراة مرتقبة بين بطلة كأس كوبا أميركا والبرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في ساو باولو، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت انفيسا، وهي الجهة المنظمة في قطاع الصحة بالبرازيل، إنه كان يتعين على اللاعبين دخول الحجر الصحي فور وصولهم لأنهم قضوا فترة في المملكة المتحدة خلال 14 يوماً السابقة.

ولم تكشف السلطات عن أسماء اللاعبين الأربعة، لكن تشكيلة الأرجنتين لمباراة الأحد تضم إميليانو بوينديا وإميليانو مارتينيز من أستون فيلا وثنائي توتنهام هوتسبير جيوفاني لوسيلسو وكريستيان روميرو.

وقالت السلطات الصحية، في بيان: «انفيسا تعتبر هذا الوضع تهديداً صحياً خطيراً ولذلك طلبت من السلطات الصحية المحلية وضع اللاعبين المذكورين فوراً في الحجر الصحي ومنعهم من المشاركة في أي نشاط أو البقاء في الأراضي البرازيلية».

وسافرت تشكيلة الأرجنتين إلى البرازيل يوم الجمعة بعد يوم واحد من الفوز 3 – 1 على فنزويلا في كراكاس بتصفيات كأس العالم.

وطبقاً للوائح التي نشرتها انفيسا يجب على الزائرين الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال 14 يوماً التي سبقت دخولهم البرازيل الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً عند وصولهم.

واتهمت انفيسا اللاعبين الأربعة بـ«خرق قواعد الحجر الصحي» وفتحت تحقيقاً، لكن وسائل إعلام أرجنتينية قالت إن اللاعبين الأربعة استقلوا حافلة الفريق إلى ملعب المباراة.