التحالف الدولي: لإقليم كوردستان دور حيوي وناجح في هزيمة داعش

اكد المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لداعش العقيد واين ماروتو، اليوم الإثنين، ان التحالف الدولي ملتزم بشراكته مع إقليم كوردستان.

وقال ماروتو في تغريدة على حسابه بتويتر : «في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها إقليم كوردستان-العراق لمكافحة الإرهاب، قام قسم مكافحة الإرهاب بتفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 أعضاء كانوا يخططون لأعمال إرهابية في أربيل”.

واضاف “يلعب شركاؤنا في إقليم كوردستان دورًا حيويًا وناجحاً في هزيمة داعش، ونحن ملتزمون بشراكتنا معهم”.

وكان مجلس امن إقليم كوردستان، اعلن يوم امس الأحد، عن إحباط محاولة تنفيذ عمليات إرهابية من قبل خلية تابعة لتنظيم “داعش”، القي القبض عليها مؤخراً في أربيل.

ونشر المجلس على صفحته الرسمية، اعترافات الخلية التابعة لـ “داعش”، مشيراً إلى أن فرق المديرية تمكنت من اعتقال أفراد الخلية المتكونة من 7 أفراد بينهم ثلاثة أشخاص عمرهم اقل من 18 عاماً وجميعهم ينحدرون من محافظات نينوى والأنبار وديالى.

مجلس أمن الإقليم اشار الى إنه تمكن من الأنقضاض على الخلية قبل تنفيذ هجماتها في أربيل.

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