السيد السيستاني والكاظمي يُعزِّيان بوفاة الشيخ قبلان

عزى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الامة الاسلامية والشعب اللبناني الشقيق، بوفاة العالم الجليل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، الشيخ

عبد الأمير قبلان.

وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، أنه “تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ وفاة سماحة العلامة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ قبلان، الذي فاضت روحه الزكية الى بارئها بعد عمر مبارك حافل بالعطاء في سبيل دينه ووطنه والسعي في خدمة الناس وقضاء حوائجهم وإصلاح ذات بينهم”.

وأضاف، إننا “إذ نعزي في هذا المصاب الفادح أسرته الكريمة وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الكرام وعموم المؤمنين في لبنان العزيز نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ويحشره مع اوليائه محمد وآله الطاهرين ويمنّ على ذويه ومحبيه وعارفي فضله بالصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

وفي غضون ذلك، بعث الكاظمي، برقية تعزية برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان.

وذكر بيان لمكتبه، “نتقدم إلى الأمة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق، بخالص العزاء وعميق المواساة برحيل العالم الجليل قبلان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع “إذ نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، نستذكر سنوات عمره المبارك التي قضاها في خدمة الإنسانية، والحث على التآخي والتقريب بين مختلف الأديان والمذاهب، وجميع أطياف الشعب اللبناني الشقيق، بالموعظة الحسنة والعمل المخلص”.

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