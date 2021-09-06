الفتلاوي: لن تحصل كتلة ما على اكثر من 55 مقعداً.. ودولة القانون لا تعادي أحدا

اكدت النائبة السابقة حنان الفتلاوي، الاحد 5 ايلول 2021، في لقاء متلفز على ان الوضع السياسي في العراق يتطلب التحالف مع الكتل الكبيرة.
ر لقطات من الحوار:
الفتلاوي: التزوير وراء عدم حصولي على مقعد نيابي في انتخابات 2018.
الفتلاوي: الوضع السياسي في العراق يتطلب التحالف مع الكتل الكبيرة.
الفتلاوي: مشكلة العراق هو عدم استكمال المشاريع وتقاطع الحكومات المتعاقبة.
الفتلاوي: ترشيح رئيس وزراء لا ينتمي لكتلة سياسية هو “بدعة” غير موجودة في دول العالم.
الفتلاوي: نرجح بقاء شخصية واحدة من الرئاسات الحالية في الدورة المقبلة.
الفتلاوي: زيارة المالكي الى اربيل تأتي ضمن التفاهمات ونستغرب التركيز عليها.
الفتلاوي: دولة القانون سيركز على قانوني البنى التحتية والنفط والغاز.
الفتلاوي: الخلاف بين دولة القانون والتيار الصدري اصعب من ان يحل بجلسة تصالحية.
الفتلاوي: قانون الانتخابات “بائس” ولن ينتج حكومة قوية.
الفتلاوي: دولة القانون لا يعادي احداً والساحة السياسية مفتوحة للجميع.
الفتلاوي: لا بديل عن خيار الانتخابات وزمن الانقلابات قد ولى.
الفتلاوي: من غير الممكن ان تحصل اي كتلة على اكثر من 55 مقعداً في الانتخابات المقبلة.
الفتلاوي: مسؤولية عدم التزوير تضامنية بين الحكومة والمفوضية والقضاء والكيانات السياسية.
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