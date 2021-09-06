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الفتلاوي: لن تحصل كتلة ما على اكثر من 55 مقعداً.. ودولة القانون لا تعادي أحدا

اكدت النائبة السابقة حنان الفتلاوي، الاحد 5 ايلول 2021، في لقاء متلفز على ان الوضع السياسي في العراق يتطلب التحالف مع الكتل الكبيرة.

ر لقطات من الحوار:

الفتلاوي: التزوير وراء عدم حصولي على مقعد نيابي في انتخابات 2018.

الفتلاوي: الوضع السياسي في العراق يتطلب التحالف مع الكتل الكبيرة.

الفتلاوي: مشكلة العراق هو عدم استكمال المشاريع وتقاطع الحكومات المتعاقبة.

الفتلاوي:  ترشيح رئيس وزراء لا ينتمي لكتلة سياسية هو “بدعة” غير موجودة في دول العالم.

الفتلاوي: نرجح بقاء شخصية واحدة من الرئاسات الحالية في الدورة المقبلة.

الفتلاوي: زيارة المالكي الى اربيل تأتي ضمن التفاهمات ونستغرب التركيز عليها.

الفتلاوي: دولة القانون سيركز على قانوني البنى التحتية والنفط والغاز.

الفتلاوي: الخلاف بين دولة القانون والتيار الصدري اصعب من ان يحل بجلسة تصالحية.

الفتلاوي: قانون الانتخابات “بائس” ولن ينتج حكومة قوية.

الفتلاوي: دولة القانون لا يعادي احداً والساحة السياسية مفتوحة للجميع.

الفتلاوي: لا بديل عن خيار الانتخابات وزمن الانقلابات قد ولى.

الفتلاوي: من غير الممكن ان تحصل اي كتلة على اكثر من 55 مقعداً في الانتخابات المقبلة.

الفتلاوي: مسؤولية عدم التزوير تضامنية بين الحكومة والمفوضية والقضاء والكيانات السياسية.

المسلة

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