النفق المظلم الذي دخلنا فيه . هل من مخرج ؟

ادهم ابراهيم



بعد حصار غاشم طويل، قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 2003 بغزو العراق بدعوى امتلاكه اسلحة الدمار الشامل كذبا وافتراء .



ولكون العراق حجر الزاوية للدول العربية فقد عمت الفوضى بعد ذلك في المنطقة كلها ، وخصوصا بعد ثورات الربيع العربي التي اندلعت للتخلص من الديكتاتوريات .



وبهدف احتواء هذه الثورات ، فقد نجحت واشنطن بالتنسيق مع دول اقليمية في دعم بعض الحركات الاسلامية لاستلام الحكم ، واعتبار هذه الحركات البديل المناسب للانظمة العربية ، بعد فشل الاحزاب والتنظيمات القومية في تحقيق اهدافها في الوحدة والاشتراكية نتيجة افتقارها للمؤسسات الديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني .

والاكثر من هذا فقد عملت بعض الاوساط الدولية والاقليمية على توظيف الاختلافات العقائدية والمذهبية في الدول العربية لصالحها ، ولصالح حلفائها في المنطقة .

فظهرت حركات دينية وطائفية متطرفة، بعضها كان موجودا دون اي تأثير سياسي ، والبعض الآخر تأسس على يد قوى إقليمية ودولية .

وكان من نتيجة ذلك ان انتشرت شعارات ومفاهيم دينية، دغدغت مشاعر وعواطف الناس البسطاء والاميين ، مثل الإسلام هو الحل ، وضمان حقوق الطائفة ، أو حماية المذهب والمراقد المقدسة ، لتشكل فيما بعد الصورة الجديدة للمنطقة العربية، بعد طمس الهوية العربية واستبدالها بهويات دينية وطائفية متنوعة .



وقد رافق ذلك استخدام العنف والقوة المفرطة من قبل بعض الحركات المتطرفة ،

مثل دولة الخرافة الاسلامية او داعش لتزيد الطين بلة ، من خلال زيادة الاحتقان الطائفي ، كفعل ورد فعل في حلقة مفرغة من الحروب العبثية التي لايبدو لها نهاية في الافق القريب .



لقد ثبت بالتجربة والممارسة على مدى سنوات طويلة فشل النهج الديني والطائفي في ادارة الدول ، وان البديل الاسلاموي للانظمة العربية الديكتاتورية والذي استند على العاطفة الدينية للجماهير العربية ورغبتها في التغيير ، لم يعد مقبولا ، حيث لم تحقق الحركات الدينية والطائفية على اختلاف افكارها اي تقدم ملموس للشعوب العربية لا على المستوى المعاشي ، ولا الاجتماعي او الامني ، بل بالعكس ، فقد انقلبت الاوضاع نحو الاسوأ في المجالات كافة . مما اصبح الوضع العام في كثير من الدول من السوء بحيث لايمكن السكوت عنه مدة اطول ، خصوصا بعدما رافقه الفساد ، والجهل ، ونهب موارد الشعب .



وهكذا خاب الامل في تحقيق آفاق جديدة للحكم الجماهيري العادل ، فعاد الوعي للشعوب العربية حيث نبذت التبعية والاصطفافات الطائفية والحروب العبثية ، واخذت تطالب بوطن آمن مستقل وحكم رشيد . وهذا ماشهدناه في انتفاضات عديدة في كثير من الدول العربية .

وجرت مطالبات في تعزيز الهويّة الوطنية والقومية لتحقيق الاستقرار السياسي ، وكبديل طبيعي للنزاعات الطائفية المفتعلة التي لا نهاية لها .



لقد سقطت الاطروحات الدينية والطائفية في ان تكون بديلا مقبولا عن الانتماء الوطني والقومي .



ولذلك فان الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق ، والنفق المظلم يكمن في السعي لبناء هوية وطنية وعربية جامعة تحت مظلة ديموقراطية مبنية على اسس من العدالة الاجتماعية ، بعيدا عن الدكتاتورية او الادلجة الشمولية . مع احترام حقوق القوميات والثقافات الاخرى بشكل واضح وصريح بما فيها حق تقرير المصير . وضمان حرية اعتناق الدين والطائفة وممارسة الشعائر الدينية دون الاخلال بمشاعر وانتماءات الاخرين او تهديد السلم المجتمعي . وممارسة النقد والنقد الذاتي لتحقيق نظام دستوري سليم مبني على مبادئ العدالة وحقوق الانسان ، وصياغة اسس جديدة للعمل العربي المشترك على وفق احترام خصوصية كل بلد ، والتخلي عن المطالبة بالوحدة الشمولية ، واستبدالها بتأسيس قاعدة عريضة من التوافق الشعبي المشترك مبنية على تقبل الآخر واحترام خصوصيته . وتجنب كل مايؤدي الى نزاع او صراع مهما كانت دوافعه .

وبعكسه سنظل ندور في حلقة مفرغة لانهاية لها من الفشل والاقتتال الداخلي .

ادهم ابراهيم













تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط