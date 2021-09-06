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رسالة الى عبد الغني الأسدي

احمد العلوجي
في جهازكم المحترم كلبُ ( أبگع ) يدعي انه ” سيد ” و هو البعيد عن اخلاق أهل البيت عليهم السلام كـ بعد السماء عن الارض ، اذ لا يزال هذا المنتسب الفضائي في جهاز الأمن الوطني يمارس أبشع أساليب الإبتزاز و المساومة و الإساءة للرموز الرياضية من مدربين و لاعبين و إعلاميين و صحفيين ، و بصريح العبارة يسيء لمن لا يدفع و لا يخضع لموقع العهر الرياضي على الفيس بوك و الذي يعمل فيه ( منتسبكم الابگع ) ، مراسلاً بذيئاً و رخيصاً و مبتذلاً من دون رادع يضع له حداً ، على الرغم من عدد الشكاوى المنسوبة ضده و التي وصلك إليكم مِن عددٍ لا يستهان به من مدربين و مؤسسات و إعلاميين و لكن من دون  مراقبة و حساب لتصرفاته الرخيصة !.
أيعقل ان منتسبكم الفضائي هو الحق و كل من اشتكى لكم ضده هم باطل !!! ، ايعقل ان يترك هذا الجرذ يعبث و يعيث فساداً في وسط رياضي يسمو على كل موبقات تصرفاته و عهر اخلاقه و انعدام تربيتهِ ، في الوقت الذي لا ننكر ردعكم له من مدةٍ ، قبل ان يتوسط له عضواً في مجلس النواب ( ع – ع ) لمصالح مشتركة جديدة ، ولأن ذيل الكلب اعوجاً ، لذا سرعان ما عاد منتسبكم الأبگع الى اعوجاج افعاله و تصرفاته.
هل تعلم أيها الرئيس ان منتسبكم يتواجد في المؤسسات الرياضية الفاسدة يبحث عن فتات الفضلات و يعقب معاملات أندية و اتحادات منخورة فساداً و يقبض الثمن ، قبل ان يعرض خدماته ليلاً لمن يدفع اكثر .
هل هذا انموذجاً يحتذى به و يمثل مؤسسة أمنية حساسة جداً ، لها صولاتها و جولاتها في الواقع العراقي ؟!
كيف لكم ان تسكتوا عن نكرة بكل تفاصيله أساء و يسيء لكم شخصياً مراراً و تكراراً و للجهاز علانيةً و امام الملأ و تلزمون الصمت من دون ردة فعل تحفظ لهذه المؤسسة هيبتها و كرامتها و نزاهتها .
اني أضع تصرفات هذا المنبوذ أمامكم و أبرئ الى الله منه و من على شاكلته و من يمشي في طريقه و يتبعه في أساليبه و موبقاته، و ما على الرسول الا البلاغ .
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