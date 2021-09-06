عودة تجهيز الغاز الإيراني للمناطق الوسطى.. الكهرباء تتحدث عن تفاهمات مع طهران

أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، عودة تجهيز الغاز الإيراني للمناطق الوسطى بواقع 20 مليون م3 باليوم الواحد، فيما أشارت إلى أنه لايزال منقطعا تماما على المناطق الجنوبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في حديث إذاعي ، إن “استمرار انقطاع تجهيز الغاز على المناطق الجنوبية جعل المنظومات تعمل على الغاز الوطني فقط وهو لا يكفي لسد الحاجة”.

وأشار موسى إلى “وجود تفاهمات مع وزارة الطاقة الإيرانية وشركة الطاقة الإيرانية إضافة إلى سفارة طهران لدى بغداد، أنتجت رفع معدل التجهيز من 8 إلى 20 مليون م3 من الغاز يوميا”.

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