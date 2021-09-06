مجلس القضاء الاعلى يعقد جلسته الثالثة عشر لسنة 2021

بغداد / إعلام القضاء

عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الثالثة عشر المنعقدة حضورياً في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 5 /9 /2021 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان وتم خلاله مايلي :

1. قراءة سورة الفاتحة على أرواح السادة القضاة الذين وافاهم الأجل بسبب المرض وهم كلاً من نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية سابقاً ضامن خشالة عبود وأعضاء محكمة التمييز سابقاً عدنان عبد الحسين حسن البلداوي ومحمد حكمت مدحت السعدي وقاضي محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر أنوار سامي محمد البياتي .

2. اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

3. قرر المجلس الأخذ بنظر الاعتبار مدة الإجازات وتكرارها عند النظر في أهلية السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام للترقية من صنف إلى آخر .

4. وجه المجلس السادة قضاة التحقيق التعاون مع نقابة أطباء الأسنان في العراق لغلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون ومنع من لا يحمل إجازة معترف بها من النقابة لممارسة المهنة .

5. التأكيد على انتخاب الخبراء من ذوي الاختصاص وإفهامهم بان مهمتهم تنحصر في المسائل الفنية وليس المسائل القانونية .

6. قرر المجلس تنظيم ورشة عمل في معهد التطوير القضائي حول موضوع إثبات النسب واعتماد تحليل الـ (DNA) في هذه المواضيع بحضور السيد القاضي الأقدم في محكمة التمييز الاتحادية والسادة القضاة الأوائل في محكمة الأحوال الشخصية وممثلين من الطب العدلي .

7. قرر المجلس تخويل السادة رؤساء مناطق الاستئناف لتقدير موضوع تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان العليا للحماية الاجتماعية سواء كان تفرغ (تام او جزئي) كل حالة بحالتها .

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