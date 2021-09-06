“مرسيدس” تقلب موازين عالم السيارات الكهربائية بـ”مايباخ” جديدة… صور وفيديو

قلبت شركة “مرسيدس” الألمانية، خلال الأشهر الأخيرة، الموازين في أسواق السيارات الكهربائية العالمية، عندما كشفت عن سيارتها الكهربائية الجديدة فائقة التطور التي وصفت بأنها “أفضل من رولز رويس”، بحسب الخبراء.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة بصور وفيديوهات سيارة مرسيدس بنز الجديدة الكهربائية من فئة (EQS) ذات المواصفات الفريدة جدا، حيث دعمت السيارة بتقنيات فريدة غير معهودة في السيارات الكهربائية، أكد الخبراء أنها أفضل وأجمل وأفخر سيارة تعمل على الكهرباء في العالم.

وأكد الخبراء أن “مرسيدس” قلبت الموازين وتسببت بخلل حقيقي في الأسواق، اليوم الأحد، بعد كشفها عن “مايباخ” جديدة كهربائية، لتتربع الشركة الألمانية من جديد على عرش السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد السيارات التقليدية العاملة بالبنزين.

وبحسب موقع “caranddriver”، المتخصص بعالم السيارات، فإن سيارة مرسيدس-مايباخ EQS الجديدة هي سيارة تتمتع بنقطتين متميزين جدا في عالم السيارات.

النقطة الأولى، هي أن السيارة الجديدة هي سيارة دفع رباعي تعتمد على منصة (EVA2) الكهربائية بالكامل، وهي ميزة تتشارك بها مع فئات مرسيدس من نوع (EQS) و(EQE).

أما النقطة الثانية، فإن لدى مايباخ الجديدة مستقبل عظيم، حيث أنها تتقدم “بسنوات” على سابقاتها من سيارات الدفع الرباعي الحالية الكهربائية من حيث المواصفات والهيكل والميزات الفريدة.

ودّعمت السيارة الجديد بمحركات كهربائية أمامية وخلفية الأمر الذي منحها قدرات عالية جدا بعس سابقاتها وبما ينسجم مع محبي السيارات الجبارة، بالإضافة إلى بطاريات مدعمة تدعم التنقلات الطويلة للرحلات الممتعة الفاخرة.

ونوهت شركة مرسيدس المصنعة للسيارة الجديدة التي أطلق عليها اسم (Mercedes-Maybach EQS) إلى تركيزها على لمسات سحرية فريدة؛ مثل الطلاء ذو اللونين مع شريط الكروم المعشق بالجسد، وعجلات من قياس 24 بوصة، وجناح خلفي من الكروم.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فحدث ولا حرج، فقد زودت السيارة بالفرو الصناعي الفاخر مع براد كامل للمشروبات وتزيين فاخر جدا بلمسات من “الذهب الوردي”.