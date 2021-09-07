*ألمِعدان*

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ياناس أحنهَ معدان

سمونه بعض ألاخوان

ثاري صدك المايستحي

يحجي بلسان الشيطان

من سمعت هذا الحجي

ظليت يومي حيران

ياناس أحنهَ معدان

………….

نياله العروكه معيدي

جا شنهي المعيدي وَحد

موش أنسان

بس الشريف … يحجي عدل

ويتكلم بكل وجدان

ياناس أحنهَ معدان

……………

مو عيب أذا معيدي ألاصل

عيب اللي ينكر أصله

المعيدي أبن أصل وفصل

من سام وحام وعدنان

ياناس أحنهَ معدان

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معيدي أنه من الاهوار

وأسمي علم فوك النار

يسموني أبن السومري

المعيدي أبن عز وشرف

المعيدي أشرف أنسان

ياناس أحنهَ معدان

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مو بس تره معيدي الاصل

شروكي وبعد أتمشرك

وكل حجيي بالجا والجنت

والينكر أصله خسران

ياناس أحنهَ معدان

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المعيدي هو السومري

وهو أساس ألامه

قانون حمورابي كتب

المعيدي أسس بلدان

شوف بأكد شنهو العمل

تشهد الدنيا بفعله

أثار لسه شاخصه للأعيان

ياناس أحنهَ معدان

ياناس أحنه معدان

*جبر شلال الجبوري*

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// كتبت هذه الابيات

الشعبية عندما قَدِمَ بعض

الاشخاص من أهالي الجنوب الى مجلس عزاء ، فقال أحد أولاد الجواري الذين أتى بهم المعتصم ( جاءَ المعدان ) فكتبت هذه الأبيات وأرسلتها له …..

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