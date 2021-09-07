أول تعليق من الاقتصاد النيابية بشأن توقيع عقد توتال الفرنسية



دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، الى تشغيل شركة النفط الوطنية بدل البحث عن العقود الأجنبية، ردا على توقيع العقد مع شركة توتال الفرنسية.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر جودت في حديث ، ان “الانفتاح على الشركات الأجنبية المتنوعة يعتبر عامل ايجابي في مجال الاستثمار في العراق اذا ما استطاع المفاوض العراقي الحصول على امتيازات جيدة في ضمن المجال الذي تعمل به الشركة”.

وأوضحت جودت، أن “الاستثمارات الأجنبية تحكمها عدة ظروف أهمها الجانب الأمني الذي سيحدد فشل اونجاح مثل هكذا عقود “مشيرة إلى أنه “كان يجدر بالحكومة تشغيل شركة النفط الوطنية قبل البحث عن عقود خارجية تستنزف الايرادات النفطية”.

وافادت، ان “شركة النفط الوطنية عملت في استخراج وبيع النفط منذ سبعينيات القرن الماضي إلى عام 2003 وبجهود عراقية خالصة “مؤكدة أن “تشغيل هذه الشركة سيساهم بتشغيل الأيدي العاملة، كما سيوفر الأموال التي تدفع إلى الشركات الأجنبية”.