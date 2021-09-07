ارتفاع معدلات الغاز الإيراني الواصل للعراق

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، عن ارتفاع ضخ الغاز الإيراني المصدر إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح إلى (المدى)، إن “الغاز الإيراني المصدر إلى العراق كان قد انحسرت اطلاقاته إلى ثمانية ملايين متر مكعب يومياً”.

وأضاف العبادي، أن “معدلات الغاز عاودت الارتفاع مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى”، لافتاً إلى “وصولها إلى 20 مليون متر مكعب”.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل يومين تخفيض الجانب الإيراني ضخ الغاز للعراق من 49 مليون متر مكعب إلى 8 مليون متر مكعب دون معرفة الأسباب.

ويعتمد العراق في تشغيل محطاته الغازية على الوقود المستورد من إيران، فيما يطالب المختصون باستثمار الغاز الوطني في مجال انتاج الكهرباء.

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