الأمن النيابية: رواتب التجنيد الإلزامي متغيرة من منطقة إلى أخرى

ذكرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن رواتب المشمولين بالتجنيد الإلزامي ستكون متغيرة بين منطقة وأخرى، لافتة إلى أن القانون سيطلب من هم بأعمار من 18 إلى 30 عاماً.

وقال عضو اللجنة النائب عباس سروط في حديث إلى (المدى)، إن “قانون التجنيد الإلزامي قد تمت المطالبة به في العديد من المناسبات، وكان المشروع لدى الحكومة طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف سروط، أن “من مبرّرات إقرار القانون هو تقليل نسب البطالة وخلق فرص جديدة للشباب، وإبعادهم عن الانجراف صوب أمور أخرى غير اخلاقية ولا تتناسب مع المجتمع العراقي”.

وأشار، إلى أن “قيمة الراتب الشهري للمشمول غير محددة لغاية الوقت الحالي، لكنها ستكون متغيرة من منطقة إلى أخرى بحسب وضعها الأمني”.

وبين سروط، أن “الخدمة ستكون لمدة تصل إلى سنتين بالنسبة لخريجي المدارس، أما الكليات فستكون ستة أشهر”.

ومضى سروط، إلى أن “القانون سوف يطلب من هم بعمر 18 إلى 30 عاماً، ولكن نجهل متى سيتم تشريعه داخل مجلس النواب”.

وكان عضو لجنة الأمن النيابية بدر الزيادي، قد أكد في وقت سابق لـ(المدى)، أن “القانون تم ترحيله إلى الدورة النيابية المقبلة بسبب قرب موعد الانتخابات”.

إلى ذلك، ذكر الخبير العسكري عبد الأمير شنشول في حديث إلى (المدى)، أن “التجنيد الإلزامي ينطوي على فوائد كثيرة، فهو يعلم المشمولين به الشجاعة وكسر حاجز الخوف، وآلية استخدام السلاح البسيط الخفيف”.

ويرى الشاب حسين علي، خريج من كلية القانون، أن “القانون يعدّ من التشريعات الجيدة التي نتمنى أن يقرّ بعيداً عن الضغوط السياسية، فهو يسهم في بناء جيش يكون فيه الولاء للوطن بعيداً عن الجوانب السياسية، كما أنه ينطوي على جوانب كثيرة اجتماعية للمشمولين”.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في الأول من الشهر الحالي التصويت على قانون خدمة العلم، (التجنيد الإلزامي) وإحالته إلى مجلس النواب لغرض إكمال تشريعه. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة له بعد إقرار القانون، “أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا”.

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