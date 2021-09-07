السجن 7 سنوات لمحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي

أصدرت محكمة جنايات محافظة نينوى – الهيئة الثالثة، حكماً غيابياً على محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي.

وقال بيان صادر عن المحكمة، تسلمت ه، إن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات على النجيفي بسبب واقعة سقوط الموصل، وفق المادة 340 ق. ع باعتباره رئيسا للجنة الأمنية في نينوى.

وفي أول تعليق له على الأمر، قال النجيفي عبر ‹فيس بوك›: «نشرت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن صدور حكم غيابي جديد بحقي من محكمة استئناف نينوى.. وكل الذي أعلمه أن هذه القضية لازالت في أروقة المحاكم وتخضع لإجراءات قانونية معروفة».

وأضاف، أن «هذا الأمر ليس جديداً فلقد تجاوزت قبلها عشرات القضايا المشابهة.. ولا أريد الدخول في التفاصيل احتراما للإجراءات القضائية».

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً باعتقال النجيفي غير قابل للاعتراض والتمييز على خلفية قضايا فساد وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية.

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