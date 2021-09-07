الكاظمي يؤكد الإفادة من التجربة الأوروبية في التنوع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي استقبل أمس الاثنين، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل والوفد المرافق له”.

وقال الكاظمي خلال اللقاء: إن “العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية

منها”.

وأشار إلى “حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد”.

من جانبه أوضح بوريل “التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة”، وأشار إلى “الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين”.

وأشاد المسؤول الأوروبي، أيضاً، “باضطلاع العراق بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها”.

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