بلاسخارت: تدابير صارمة لمنع تزوير البطاقات بعد انتهاء عملية التصويت

اكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ، ان الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها وان الامم المتحدة مستمرة بدعم العراق في الشأن الانتخابي .

وكشفت بلاسخارت في مؤتمر صحفي ، ان الامم المتحدة تقدم المساعدة الاكبر في العالم للانتخابات العراقية ،، مضيفة ان تدابير اجرائية ستتخذها المنظمة الدولية لضمان عدم تزوير الانتخابات ،، مؤكدة ان الامم المتحدة رفعت من اعداد موظفيها ليوم الاقتراع الى 5 اضعاف عما كانت عليه في السابق ،، مشددة ان الامم المتحدة ستمنع اي محاولات للتزوير..

وأضافت بلاسخارت انها اطلعت مجلس الامن على كل الأمور الخاصة بالانتخابات العراقية ،، لافتة الى وجود من يحاول اعطاء ٢٠٠ دولار مقابل صورة التصويت للمرشح ،، مؤكدة رفضها للتهديدب قطع الرواتب وسحب المناصب للتصويت لصالح كتلة أو أفراد ..

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