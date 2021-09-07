تاكيداًعلى دعمها للعملية الانتخابية… ديالى تشهد أكبر تجمع جماهيري لمناصرة احد مرشحيها للإنتخابات البرلمانية القادمة ..!!

ديالى : مناف العبيدي

شهدت محافظة ديالى اكبر تجمع جماهيري شهدته المحافظة بعد جائحة كورونا .

وخرج الآلاف من سكان المحافظة تأييداً للأستاذ خضير عباس المزبان المجمعي وهو أحد المرشحين للإنتخابات البرلمانية العراقية للدورة المقبلة .

حيث شهدت منطقة العثمانية في مدينة بعقوبة وهي مركز محافظة ديالى خروج الآلاف من المواطنيين مما يأكد رغبة المواطن في محافظة ديالى التي شهدت أحداث مأساوية على مدى أكثر من عقد ونصف من السنين ، على تأييد العملية الديمقراطية والإتجاه نحو الإصلاح والبناء والإعمار عبر صعود وجوه سياسية جديدة منحت الثقة والتأييد من قبل أبناء المحافظة .

وأكد الحاج عباس ( ابو حيدر ) 66 عام ، بأنه خرج مؤيداً لمرشح الدائرة الإنتخابية الأولى لأنه أدرك تماماً بأن صوته هذه المرة سيذهب للأصلح ، وقال في حق مرشحه للإنتخابات البرلمانية عرفناه نزيهاً وشريفاً وبسيطاَ يتواصل مع الناس ويساعد الفقراء والمتعففين ونستشعر به منا وبنا ، ونحن من أقنعناه بأن يرشح للإنتخابات البرلمانية ، وهو إختيارنا قبل عملية الإقتراع وبعدها وسنسانده ونساند بقية الشرفاء لتمثينا الحقيقي كشعب في البرلمان العراقي

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