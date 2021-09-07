صالح: العراق يطمح لتخفيف توترات المنطقة

قالَ رئيس الجمهورية برهم صالح: إن العراق يتطلع نحو علاقات متوازنة تستند على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري وفتح باب الاستثمار.

وذكر بيان رئاسي، ان ” صالح تسلم أوراق اعتماد سفراء جمهورية بنغلاديش الشعبية آمدي فضلول باري، وجمهورية رومانيا رادو اوكتافيان دوبري، وجمهورية باكستان أحمد أمجد علي، وجمهورية الهند براشانت بيسي، ومملكة السويد جوناس لوفين، ومملكة أسبانيا بيدرو مارتينث-أفيال مارتين، والجمهورية الإسلامية الموريتانية الحسن محمد عليات، وجمهورية فنلندا ماتي لاسيلا، والاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا، وفرنسا إيريك شوفاليه، كلاً على حدة”.

وأكّد صالح، بحسب البيان، أن “العراق يتطلع نحو علاقات متوازنة تستند على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري وفتح باب الاستثمار، ودعم التنسيق الدولي والإقليمي، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة”.

وأشار صالح، أن “أهمية التعاون الدولي والإقليمي المشترك من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وتقف في مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيرات المناخية الحادة وحماية البيئة”.

وعبّر رئيس الجمهورية، عن “أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم”.

من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن “تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة”.

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