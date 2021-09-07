Posted on by

ماذا نحن فاعلون ؟

بلد يعج بالخيرات والثروات الطبيعية ، وذو موقع جغرافي مميز ، وصاحب حضارات وثقافات عريقة ، ولديه من الخبرات والكفاءات التي يشهد لها الجميع في كافة المستويات ، وما يحزن القلب ويدمع العين شعبه في وضع لا يحسد عليه .

لعل المقدمة فد تكون كافية لما يأتي ، بسبب لا يمكن تخيل الامر باي شكل من الاشكال او هو شيء منطقي يقبله العقل والمنطق ، بلد يملك كل مقومات النجاح والتقدم والازدهار ، وشعب يقتل ويتحسر على الخدمات اقل ما يكون الكهرباء ، وبلدان اخرى لا تمتلك ربع او نصف ما نملك ، وهي تعيش حياة ترف ومستقرة سياسيا واقتصاديا وامنيا، ويتوفر لها كافة انواع الخدمات , ونحن عكس ذلك تمام ، بسبب فشل من يحكم ، وتدخل من في الخارج ، لان من يحكم لا يهمه غير تحقيق المكاسب الشخصية والحزبية والولائية ، ومن في الخارج يتصارع مع الغير من المزيد من الغنائم في بلد الخيرات والثروات .

الغريب في الامر ان من يحكم يدعي انه يسعى الى التغيير والاصلاح في بلد يعاني ما يعاني ، ومن يدعي ايضا دعم العراق هو سبب كل مشاكلنا في كافة المجالات ، وما يثير الدهشة والعجب ان هناك من يدفع ومستعد للتضحية لمن يحكم ويتدخل ، ووسط هذه المعادلة المعقدة للغاية شعبنا المظلوم في الاول والاخر .

ماذا نحن فاعلون ؟ جمله يجب ان تكون شعارنا في المرحلة القادمة ، والتي قالها سيد الشهداء في معركة الطف الخالدة (كونوا احرارا في دنياكم )، والا سنبقى تحت حكم من لا يرحم ابدا ، وحالنا نحو الاسواء

ماهر ضياء محيي الدين

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close