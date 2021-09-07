محمد شاكر بأغنية ” حبيب القلب وين ” قريبا

بيروت : 2021

يستعد الفنان محمد شاكر خلال الأيام القليلة القادمة لطرح سلسلة من أعماله الغنائية الشبابية ، وتحمل جميعها أسلوبا جديدا في الغناء ، معتمدا على التنوع بين الموسيقى الهادئة والإيقاعية لإرضاء كافة الأذواق ، لتشكل تلك الأعمال القادمة بداية الطريق للمسار الفني الذي سيسلكه الفنان محمد شاكر بعد أن احدث تغيرات جوهرية في مساره الفني . من ابرز تلك الأعمال أغنية : ” حبيب القلب وين ” و” لمّا لمّا ” و”خبرهم عليي “و “صباح الصباح ” و”كلامك معايا “و “على حالي ” و”غايب عني “و “عايش فيي “و “بهددددد الدنيا ” و”بعشقو ” بعد أن تم وضع اللمسات النهائية ، على الأغنيات الجديدة والمتنوعة بالألوان الموسيقية واللهجات الغنائية .

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