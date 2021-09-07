وزير الخارجية: الأمن الأوروبي مترابط بالعراق

شدد وزير الخارجية، فؤاد حسين، امس الاثنين، على أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي، فيما تلقى دعوات رسمية لزيارة موريتانيا وفنلندا.

وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل: إن “زيارة بوريل إلى العراق هي الأولى له، مبيناً أن الزيارة تأتي لبدء المباحثات مع الحكومة الاتحادية”.

وتابع، “تطرقنا الى عدة ملفات منها الاقتصادية والسياسية والامنية بين العراق والاتحاد الاوروبي”، لافتاً إلى أن موضوع اللاجئين كان محورا مهما في المناقشات الثنائية والتعاون مستمر مع الاتحاد الاوروبي في كل المجالات.

من جانبه، شدد بوريل على، أن العراق القوي سيكون له تاثير كبير في المنطقة، مشيراً إلى بحث “ملفات الهجرة والأمن ولدينا شركات كبيرة في عدة مجالات مع العراق”.

وحث على “إجراء انتخابات عادلة والاتحاد الاوروبي سيقوم بنشر مراقبين في يوم الاقتراع”، موضحاً “قدمنا أكثر من مليار دولار لدعم العراق خلال السنوات الماضية”.

وتسلم وزير الخارجيَّة أوراق اعتماد السفير الموريتانيّ الحسن محمد عليات لدى بغداد، وتمنى الوزير للسفير الموفقية، والنجاح في مهامِّه الدبلوماسيَّة في بغداد، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمَّة البعثة الدبلوماسيّة”، مُشيراً إلى”ضرورة العمل، والتعاون خدمة للبلدين”.

من جانبه أكـَّد السفير الموريتانيّ الحسن محمد عليات حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائيّة بين بغداد ونواكشوط، مُوجهاً دعوة رسميّة من قبل رئيس جمهوريّة موريتانيا إلى رئيس الجمهوريّة برهم صالح لزيارة نواكشوط، ودعوة أخرى من قبل وزير الخارجيَّة الموريتانيّ إلى الوزير فؤاد حسين”.

كما تسلم الوزير نسخة من اوراق اعتماد سفير فنلندا الجديد في العراق ماتي لاسيلا، مع دعوة رسمية للوزير لزيارة هلسنكي في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين.

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