إنقاذ سيدة عربية من عملية ابتزاز في العراق

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إنقاذ سيدة عربية من عملية ابتزاز تعرضت لها يد شخص في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، 7 أيلول/سبتمبر، أنّ “الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام أحبطت محاولة ابتزاز الكتروني مارسها شخص من محافظة البصرة بحق سيدة من إحدى الدول العربية، حيث نجم عن محاولة الابتزاز قيام الضحية بإرسال مبالغ مالية للمبتز”.

وأضاف البيان، أنّ “المبتز طلب المزيد من المال وهدد بنشر صور الضحية وملفاتها الخاصة، ما دفعها إلى الشرطة المجتمعية بتقديم مناشدة عبر بريد صفحة الشرطة المجتمعية على فيسبوك، لإنقاذها وتخليصها منه، حيث استطاعت الشرطة المجتمعية تحديد هوية المبتز واستدراجه إلى بغداد واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة بعد حذفها لمحتوى الابتزاز وتأمين حساب الضحية”.

وأوضح البيان، أنّ “السيدة قدمت شكرها إلى وزارة الداخلية العراقية المتمثلة بالشرطة المجتمعية”.

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