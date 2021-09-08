اعتصام العشرات من المحاضرين امام مبنى تربية ديالى

نظم العشرات من المحاضرين في ديالى، الاربعاء، اعتصام سلمي امام مبنى تربية المحافظة وسط بعقوبة.

وقال محمد التميمي احد المحاضرين في حديث ان “العشرات من المحاضرين نظموا وقفة احتجاجية سرعان ما تحولت الى اعتصام سلمي امام مبنى تربية ديالى للمطالبة بدفع رواتبهم مثل اقرانهم والتحقيق في اسباب عدم وجود اسماءهم في قوائم الرواتب”.

واضاف، ان “هناك حراك مستمر سينظمه المحاضرين في حال لم يجري الاستجابة لمطاليبهم المشروعة باعتبارهم اصحاب حقوق”.

وكان العشرات من المحاضرين في بعقوبة لم يستلموا رواتبهم مثل اقرانهم لاسباب غير معروفة خلال الايام الماضية.