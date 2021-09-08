تصريح جديد للصحة العراقية بشأن بطاقة التلقيح الدولية

حددت وزارة الصحة، الثلاثاء، المستمسكات المطلوبة لإصدار بطاقة التلقيح الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية إن “المستمسكات المطلوبة لاصدار بطاقة التلقيح الدولية تضمنت جلب بطاقة التلقيح الورقية ونسخة من جواز السفر وصورة شخصية للمتقدم على البطاقة”.

وأصدرت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة الرسمية قول المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “الوثيقة الدولية التي تخص لقاح كورونا ليست بديلة عن البطاقة الورقية التي أصدرتها الوزارة”، مبينا أن “البطاقة تعتبر وثيقة دولية للمواطن العراقي الذي يروم السفر الى دول معينة وتطالبه تلك الدولة بوثيقة تلقيح دولية”.

وأضاف، أن “الوزارة أجرت هذه العملية ويتم اصدار تلك البطاقة التي تحتوي على شريحة الكترونية مقابل رسم مالي من مراكز محددة”، لافتا الى أنه “خلال الايام المقبلة ستوسع الى جميع المحافظات وفق جدول سيتم اعلانه لاحقا”.

وأشار إلى أن “البطاقة خاصة هي لاغراض السفر لقسم من المواطنين الذين تلقوا اللقاح ويحتاجون السفر الى دولة معينة وتطالبهم تلك الدولة ببطاقة تلقيح وهي ليست بديلة عن البطاقة الورقية المعروفة”، موضحا أن “الشخص الذي ليس لديه سفر لا داعي للقيام بتلك العملية”.

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