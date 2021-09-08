رحيل بلموندو عملاق السينما الفرنسية

فينيسيا: محمد رُضا

توفي أمس (الاثنين) عن 88 سنة الممثل الفرنسي جان – بول بلموندو، الذي سطا على نجومية ستينات وسبعينات القرن الماضي في السينما الفرنسية، وكان نداً ومنافساً لزميله في المهنة ألان ديلون، قبل أن يتقاسما بطولة بعض الأفلام المشتركة.

أحب بلموندو الرياضة واختار من بين ضروبها الملاكمة، لكنه مضى عنها والتحق بالتمثيل في سنة 1965 لاعباً أدواراً صغيرة إلى أن وجد نفسه تحت إدارة مخرج جماعة السينما الجديدة جان – لوك غودار في «آخر نفس» (1960). بعد ذلك الفيلم وحتى آخر ظهور سينمائي له سنة 2008 (بفيلم عنوانه «رجل وكلبه») ظهر في نحو 84 فيلماً.

ومع انه حقق ثلاثة أفلام أخرى للمخرج غودار، إلا أنه فضل دوماً أدوار الخفّة منتقلاً ما بين الكوميديا «الوقاحة بيضاء» والبوليسي «منادي الليل» والمغامرات «اللصوص» وأفلام العصابات والمغامرات «اللصوص». وفي العام 1970 التقى للمرة الأولى مع منافسه الأول في النجومية ألان ديلون. وكان ذلك الفيلم الجامع بين الكوميديا وأفلام العصابات اللقاء الأول بين أعمال متكررة.

لم يكن، باعترافه، ممثلاً وسيماً. كان يبدو كما لو كان ذلك الرجل الذي يستطيع بيعك سيارة قديمة بسعر مرتفع وأنت تضحك. لكن الجمهور أحبه بتلك الصفات. وأكثر ما أحب في أداءاته تلك الأدوار التي باعدت بينه وبين الآخرين الذين فضلوا شخصيات مركبة أو مميزة بثقافتها أو بأساليب حياتها المرفهة. وفي مقابلة مع «نيويورك تايمز» قبل سنوات قال بصراحة: «أفضل أدوار المغامرات على أفلام المثقفين».

وبرحيله تسقط ورقة خريفية أخرى من على شجرة السينما الفرنسية العتيدة.