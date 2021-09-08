سائرون: لا تأجيل للانتخابات

أكدت كتلة سائرون، أمس الثلاثاء، أن الانتخابات ستجري في موعدها، نافية وجود نوايا جديدة في تأجيلها.

وقال النائب عن الكتلة رياض المسعودي، في تصريح إلى (المدى)، إن “الانتخابات المبكرة سوف تجري في موعدها المقرر العاشر من الشهر المقبل”.

وتابع المسعودي، أن “الحديث عن وجود نوايا لتأجيل الانتخابات غير صحيح، والكل ماض نحو تهيئة الأجواء المناسبة لها”.

وشدد، على “ضرورة أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل المواطنين بهدف تغيير الوضع العام والنهج الخاطئ الذي تسبب بالمشكلات التي نعاني منها حالياً”.

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