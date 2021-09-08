سومو تحدد موعد وصول الشحنة الأولى من زيت الوقود الثقيل إلى لبنان

اعلنت شركة سومو، اليوم الأربعاء، عن وصول الشحنة الأولى المحملة بـ 84 ألف طن من زيت الوقود الثقيل إلى لبنان خلال الساعات القادمة.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في شركة تسويق النفط سومو حيدر الكعبي إن أن الشحنة الأولى ستنطلق من منطقة المخطاف قرب خور الزبير في محافظة البصرة، من الخزان العائم بكمية 84 الف طن ستليها شحنات أخرى بالتتابع حسب الكميات المتاحة للتصدير من المصافي العراقية وحسب نشرة الأسعار العالمية، وذلك لسدّ الحاجة لمحطات توليد الطاقة في لبنان”.

وأضاف ان “تسديد ثمن الوقود العراقي سيكون نقداً بعد سنة من تاريخ كل شحنة وسيكون هناك مباحثات لاحقة فيما يخص الاستمرار في هذا الاتفاق وتصدير كميات أخرى أو الاكتفاء بالكمية الحالية وهي مليون طن”.

واكد على أن “تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا الاتفاق من خلال التعامل بين الجهات الرسمية للبلدين حصراً، وهناك صلاحية للحكومة اللبنانية بالتعامل والاتفاق مع الشركات العالمية لاستبدال المنتوج المصدّر من العراق بمنتوج يلائم المواصفات للمنتوج المستهلك في محطات توليد الطاقة الكهربائية لديهم”.

وأشار الى ان “الاتفاق رسالة عراقية للشعب اللبناني بأننا نقف إلى جانبه في هذا الظرف الصعب الذي سينتهي قريباً”.