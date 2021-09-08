لايوجد خطر أشد من فتنتكم الوهابية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

في الدول الديمقراطية الغربية تدور صراعات أحزاب اليمين واليسار لخدمة أبناء شعوبهم وليس لخلق بيئة لإشعال صراعات وحروب داخلية لخلق مصاعب ومشاكل تجعل حياة مواطنيهم بائسة، يراقب الكثير من الخبراء والمحللين السياسيين التسابق مابين الاحزاب اليسارية واليمينية يجدون ورغم وجود حالة الاستقطاب الحادة التي تهيمن على المشهد العالمي الغربي بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والفكرية والفنية والرياضية، لكن لم تصل إلى حالة الفوضوضوية والاحتراب والتقاتل، على عكس التيارات الدينية المتطرفة وبالذات الوهابية والتي تنتقم من كل البشرية التي لا تسير بنهجهم وعقائدهم ويحاولون فرض أفكارهم على كل المجتمعات البشرية في الأوطان التي لهم بها وجود على الواقع العملي الأرضي.

الصراع مابين الأحزاب اليسارية واليمينية في العالم الغربي صراع جدلي الغاية منه خدمة المجتمعات الغربية وليس كما يظن المستكتبين في الإعلام البدوي العربي يصفون الحراك السياسي الغربي في معركة تكسير عظم ما بين اليمين واليسار، نعم معاركهم معارك عنيفة ومتطرفة لخدمة المواطن الغربي

على عكس المعارك ما بين أنصار الحركات الإسلامية الاخوانية الوهابية حيث تم فيها تحفيز واستثارة المواقف والعواطف في التشجيع على الكراهية والقتل وسفك الدماء، الصراع الإخواني الوهابي اسس أرضية لنشر الكراهية والقتل وتم عسكرة الكثير من المجتمعات البشرية، بل استطاعوا خداع مجاميع من الناس العقلاء بالتدريج سلبوا منهم انسانيتهم، الحركات الوهابية التكفيرية لا توجد لديهم برامج انتخابية لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص، بينما صراع الأحزاب اليمينية في العالم الغربي تجد برامجهم الانتخابية تتحدث عن دعم الاقتصاد وتحسين وضع المناخ ودعم حقوق المرأة وحقوق الإنسان بالدول الغربية، والخلاف ما بين اليسار واليمين الغربي ليس خلاف واسع ونقطة الاختلاف مابين اليسار واليمين تدور حول نقطة واحدة ومهمة أن الأحزاب الشعبوية اليمينية تحاول سن وتشريع قوانين تمنع هجرة الأجانب من الدول العربية والإسلامية للدول الغربية وتشديد إجراءات اللجوء وسوق العمل.

لذلك لا يمكن المقارنة ما بين خلافات الأحزاب والهيئات الوهابية التكفيرية وما بين الخلافات ما بين أحزاب اليمين واليسار الأوروبي، الحركات الوهابية تحلل الاقتتال وتشجيع الكراهية وسفك الدماء البريئة بشكل موتور بأسلوب غيبت فيه الحكمة وغاب عنه العقل واختفى منه حسن الظن، الحوارات ما بين أنصار اليمين واليسار رغم حدتها لكنها تنتهي ضمن سقف البرلمان او في استوديو وتنتهي بشكل مؤدب ومهذب خارج غرف الحوار والنقاش على عكس الصراعات ما بين التيارات الوهابية ومجتمعاتها الحاضنة لتتحول هذه الحوارات حول العناوين المهمة إلى فرص للنقاش والسجال والحوار إلى ساحات معارك للاقتتال وصدور فتاوى التكفير تربك البيئة الحاضنة، هذا المناخ المسموم كان من الطبيعي أن يصبح التيارات والأحزاب الوهابية منبع الكراهية ويصبحون أشد تطرفاً وأن تطغى عليهم أعراض العنصرية البغيضة تحت ستار الدين والمحافظة والوطنية.

لذلك عندما نبحث واقع تجارب التيارات الوهابية يبينان لنا واقع عكس ما يدعيه مشايخ السوء والتكفير مستعدين لتدمير المجتمعات الحاضنة لهم .

عندما تقرأ مقال إلى المستكتبين البدو يحاول عندما يكتب مقال عن الاحزاب اليمينية والأحزاب اليسارية خلط الأوراق وتصوير ذلك أن العوز الاقتصادي هو الذي يتحكم في العلاقات مابين اليسار واليمين برؤية من منظار بدوي وهابي يعتقد أن كل البشرية تفكر نفس تفكيره المريض ومتناسيا ان عائدات الزيتون الاسباني إلى اسبانيا يعادل خمسة أضعاف مبيعات بترول الخليج والدول العربية، نعم المال مؤثر لكن ليس المال فقط، لذلك كل الأحزاب اليمينية واليسارية الغربية تتنافس لخدمة شعوب أوروبا ودعم الاقتصاد وضمان عيش الرفاهية لمواطنيهم، بينما العصابات الوهابية ومشايخ المدرسة الوهابية الخليجية يتسابقون في نشر القتل والذبح والخراب.

هناك قناعة لدى الطبقات السياسية في الغرب بأن المدارس الفكرية والسياسية لليسار واليمين الغربي مستمرين في الإبداع وفي إيجاد زعامات يسارية ويمينية متألقة ولا يمكن غلق مجال التألق بالقول ان فلان شخص هو يمثل آخر الرؤساء اليساريين أو اليمينين على عكس البيئة العربية الساذجة التي لاتتحرج بالقول ان فلان زعيم عربي هو آخر زعيم قومي او ديني وبموته فقد العرب وجود زعيم قومي او ديني ولايمكن تعويض ذلك في المستقبل ابدا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

7/9/2021

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