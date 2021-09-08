لقاء مع عبد المهدي يدفع مستشار محافظ ذي قار إلى الاستقالة

ذي قار / حسين العامل

أعلن علي مهدي عجيل مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى أمس الثلاثاء، عن استقالته من منصبه، معبراً عن احتجاجه إزاء لقاء المحافظ احمد غني الخفاجي مع رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

من جانبهم، عدّ ناشطون في تظاهرات الناصرية اللقاء استهانة بدماء شهداء انتفاضة تشرين، خصوصاً وأن مدينتهم أعطت عدداً كبيراً من الضحايا في ظل حكومة عبد المهدي.

وتأتي استقالة مستشار المحافظ بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية تجمع محافظ ذي قار وعادل عبد المهدي أثناء عزاء أقيم في النجف بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

وجاء في وثيقة الاستقالة الموجهة لمحافظ ذي قار والتي اطلعت عليها (المدى) انه “أعلن وأقدم استقالتي من عملي (مستشار محافظ ذي قار) لشؤون الشهداء والجرحى اعتراضاً على اللقاء والتعامل مع من قتل واشترك بدماء شبابنا”.

وأضاف عجيل، “لأنني أحمل في عنقي امانة دماء الشهداء والجرحى التي سالت في العراق والناصرية أقدم لكم استقالتي والتي أتمنى قبولها”.

وحاولت (المدى) الاتصال بالناشط السابق بتظاهرات الناصرية علي مهدي عجيل والذي جرى تعيينه لاحقا بمنصب المستشار عدة مرات إلا أنه أغلق هاتفه.

ويبلغ إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار منذ الأول من تشرين الأول عام 2019 لغاية الوقت الحالي، نحو 134 شهيداً وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، إضافة إلى حملات اعتقال طالت المئات من المتظاهرين، وما يزيد على 1200 دعوى قضائية ما زالت قائمة ضد المتظاهرين.

وكانت حملات الإدانة التي أعقبت مجزرة جسر الزيتون في الناصرية التي حدثت خلال يومي 28 و29 تشرين الثاني 2019 وأسفرت عن استشهاد أكثر من 50 متظاهراً وإصابة نحو 500 آخرين بجروح مختلفة معظمها بالرصاص الحي، قد أرغمت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة من منصبه مع عدد من المسؤولين المحليين.

ومن جانبهم شن ناشطون في تظاهرات الناصرية حملة إعلامية للاحتجاج على اللقاء مطالبين المحافظ بالاستقالة من منصبه.

وكتب الناشط المعروف عدنان عزيز السعداوي على مدونته الرسمية “هل يستحق المنصب أن تجامل قتلة المتظاهرين؟”.

ويرى السعداوي، ان المحافظ كان الأجدر به احترام من رفع اسمه للمنصب، في إشارة إلى ان تعيين احمد غني الخفاجي بمنصب محافظ ذي قار جاء بناء على طلب من متظاهري ساحة الحبوبي في الناصرية..

وكان محافظ ذي قار اعلن في الاحد (18 نيسان 2021) عن تعيين 15 معاوناً ومستشاراً لمحافظ ذي قار في جميع المجالات الادارية والفنية والعلمية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر يوم الثلاثاء (6 نيسان 2021) تكليف احمد غني الخفاجي بشغل منصب محافظ ذي قار خلفا للمحافظ المكلف الفريق الركن عبد الغني الاسدي، وبتعيين احمد غني الخفاجي تكون محافظة ذي قار قد شهدت تغيير وتسمية خمسة محافظين في غضون سنة ونصف السنة وذلك منذ إنطلاق التظاهرات في عام 2019، وهم كل من عادل الدخيلي، أبا ذر العمر، ناظم الوائلي، الفريق عبد الغني الاسدي، احمد غني الخفاجي.

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