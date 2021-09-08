مجلس الوزراء العراقي يتخذ قرارين جديدين يتعلقان بالسفر وجائحة كورونا

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تعديل قرارين سابقين يتعلقان بإجراءات السفر والحجر الصحي.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أن “مجلس الوزراء أصدر قراراً بتعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (158 لسنة2021)، ليصبح كما يلي:

الاكتفاء بجلب العراقيين الوافدين من الهند فحص (PCR) سالب، أجري خلال (72) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، مع أخذ تعهد بحجرهم منزلياً (10) أيام، وتأكد خلوهم من أعراض المرض قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين”.

كما قرر “تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ مقداره (500000000) دينار، فقط خمسمئة مليون دينار إلى وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد/الرصافة، من باب الطوارئ؛ لتسديد أجور الفنادق المخصصة لحجر الوافدين من السفر؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، وتسديدهم مستحقات الأوكسجين المتسلمة إلى دائرة العيادات الطبية الشعبية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط