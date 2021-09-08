16 لاعبا محترفا في منتخب سوريا لبطولة الصداقة في البصرة

يواصل منتخب سوريا معسكره التدريبي الداخلي استعدادا لخوض منافسات دورة الصداقة الدولية الودية في العراق التي ستقام في مدينة البصرة في العشرين من الشهر الحالي .

وضمت القائمة إشراف المدير الفني فجر ابراهيم: 16 لاعباً محترفاً هم أحمد الصالح العهد اللبناني وعمر خريبين وعمرو ميداني بيراميدز المصري ومؤيد العجان وزاهر الميداني “القوة الجوية العراقي” وحسين جويد “الزوراء العراقي” وعمرو جنيات “الشباب العماني” ويوسف قلفا “القادسية السعودي” وتامر حاج محمد “أحد السعودي” وأحمد الأحمد “ضمك السعودي” وعمر السومة “الأهلي السعودي” وفراس الخطيب “السالمية الكويتي” ومحمود المواس “أم صلال القطري” وغابرييل السومي “نيوإنغلاند ريفوليوشن الأمريكي” ومحمد عثمان “هيراكليس الهولندي” وإياز عثمان “دينامو دريسدن الألماني” إضافة إلى عشرة لاعبين محليين هم إبراهيم عالمة وخالد إبراهيم وشعيب العلي ومازن العيس “الوحدة” وأحمد مدنية ومحمد الواكد وعبد الملك عنيزان “الجيش” ومحمد المرمور “تشرين” وماهر دعبول “الوثبة”.

ويضم الكادر الفني اضافة إلى فجر ابراهيم كلا من رضوان الشيخ حسن مديرا للمنتخب وإياد مندو مديرا إداريا ورضوان الأبرش ومحمد غسان معتوق مساعدين للمدرب وإبراهيم سلامة إداريا ورفيق المصري معالجا فيزيائيا.

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