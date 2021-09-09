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أسعار الغاز في أوروبا تواصل صعودها وتسجل مستويات تاريخية

أظهرت تعاملات أن سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا سجل مستويات تاريخية، حيث صعد إلى مستوى 700 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في ظل ارتفاع الطلب.

وبحلول الساعة 17:25 بتوقيت موسكو، بلغ سعر عقود الغاز لشهر أكتوبر المقبل بحسب مؤشر TTF الهولندي مستوى 700.2 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى سعر يبلغه الوقود الأزرق على الإطلاق.

وكسرت بذلك أسعار الغاز المستوى التاريخي الذي تم تسجيله أمس، حيث وصل السعر إلى 670 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر “السيل الشمالي-2” في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

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