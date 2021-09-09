استقطاع على رواتب الموظفين

كشف نائب عن استقطاعات مالية ستفرض على الموظفين وصفها بالبسيطة، لافتا إلى أنها ستذهب إلى الضمان الصحي.

وقال النائب أحمد الصفار في تصريح إلى (المدى)، إن “العراق كان منذ مدة بحاجة إلى قانون ضمان صحي يتناسب مع المرحلة الجديدة والتطورات، بهدف ضمان للفرد تلقي العلاج بصورة آمنة ومتكاملة”.

وأضاف الصفار، أن “القانون الذي صوت عليه مجلس النواب العام الماضي، والمزمع تطبيقه الآن سيعمل على سد جميع الثغرات الصحية”.

وأشار، إلى أن “نصوص القانون ستعمل على استقطاع أجزاء بسيطة من رواتب الموظفين من اجل تأمين الضمان الصحي لهم”، لافتاً إلى أن “التشريع الذي سيتم تنفيذه من شأنه أن يعالج العجز الكبير في الأدوية”.

وكان مجلس النواب قد صوت 28 تشرين الأول من العام الماضي على قانون الضمان الصحي.

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