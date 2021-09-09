بسم الله الرحمن الرحيم

التوطين بالعراق (العباسيين مع الاتراك..والانكليز مع الهنود واليهود..وصدام مع المصريين..وذيول ايران مع العجم)

ما العجيب بطرح (توطين الافغان) بالعراق.. ولماذا وسائل الاعلام ومقدمي البرامج السياسية العراقية لم يطرحون (تاريخ التوطين بالعراق).. عندما تطرقوا لملف (توطين الافغان) بالانبار.. كعدنان الطائي وبرنامجه الحق يقال) او (احمد ملا طلال) او (سحر عباس جميل وبرنامجها القرار لكم).. .. الخ.. ليثبتون جهلم بالتاريخ.. من جهة.. وكذلك عدم التطرق لتاريخ يعتبر (خط احمر) لدى القنوات الاعلامية التي يعملون لديها.. واجنداتهم الخارجية التي تدعمهم..

فالكارثة العراق غير متجانس سكانيا لحد يومنا هذا.. فلماذا يراد زج (غرباء) ليوطنون فيه..

السؤال لمصلحة من ذلك؟ وهل ادركت القوى الخارجية بان اسهل طريقة لتدمير الدول هو بتدمير نسيجها الديمغرافي داخليا.. (كحصان طروادة).. هل (اعتقد حكام العراق بان احد طرق هيمنتهم عليه هو باختراق نسيجهم الديمغرافيا من قبل الغرباء).. علما احد اهم الاسباب لعدم استقرار العراق هو تعرضه لعمليات توطين خطرة .. تخترق نسيجه السكانية واستقراره.. يذكرنا ذلك بما طرحه عالم الاجتماع (د. علي الوردي) يقول احد اسباب عدم استقرار العراق وتراجع تحضره.. هو هجوم البداوة على الحضارة.. واليوم اضيف سبب اخر لعدم استقراره هو (تعرضه لغزو الغرباء تصل لتوطينهم بالعراق)..

علما (كل عمليات التوطين اساسا هدفها الاستقواء بالغرباء على ابناء العراق داخليا)..

اولا: طرحت بريطانيا توطين السيخ (3 مليون سيخي هندي) بجنوب العراق ببداية القرن الماضي.. حسب الوثائق البريطانية .. لحل ازمة الصراع الهندوسي السيخي بالهند.. وفشل المشروع بعد ان نقلت بريطانيا ادارة العراق من القيادة المركزية للقوات البريطانية بالهند الى القيادة لبريطانية المركزية بالقاهرة.. وكذلك للاضطرابات التي حصلت جنوب العراق..

ثانيا: طرح بالعهد الملكي توطين (250) الف يهودي يجلبون من مختلف ارجاء العالم وحدد لهم جغرافيا من الكوت للعزيزية جنوب بغداد.. وقدم هذا المقترح بحينها لمجلس الاعيان بالعهد الملكي..

ثالثا: العباسيين ايضا تلاعبوا بالتركيبة الديمغرافية بالعراق بجلبهم الاتراك والفرس وتوطينهم بالعراق بل وصلت لبناء مدينة خاصة بهم (سامراء) بعهد المتوكل.. للاستقواء بهم على اهل العراق..

رابعا: طرح توطين الفلسطينيين بالعراق وفعلا تم جلب 150 الف فلسطيني للعراق بالاربعينات..

خامسا: مرجعيات النجف الاجنبية الاصل تتعمد توطين الاجانب بالعراق حسب جنسية كل مرجع.. فنجد اليوم بالنجف مثلا (يوطن الافغان فيها منذ سنوات) لان هناك مرجع اصله افغاني.. وهناك باكستانيين ايضا بالنجف وكربلاء بل بنيت مناطق سكنية لهم لان هناك مرجع اجنبي باكستاني بالنجف.. كما تشير تقارير لذلك.. وهلم جر لكل مرجع.. ويستوقي كل مرجع اجنبي بهؤلاء على العراقيين انفسهم..

سادسا: تعرض العراق لاخطر تلاعب ديمغرافي عبر السماح بتدفق مليوني مصري “سني” بزمن حكم البعث وصدا بدعم مصري.. لتغيير الديمغرافية السكانية بالعراق لصالح الاقلية السنية، وضرب الاكثرية الشيعية، واستبدال شباب العراق المرسلين لجبهات الموت بحرب الثمانينات.. بالبديل الغير مشروع من ملايين المصريين.. ومرر قانون لا مشروع يمنح الاجنبي المصري الجنسية العراقية بعد شهر فقط من دخوله للعراق..

سابعا: ما يروج بان (القيادة الكوردية) بكوردستان العراق..وطنت اعداد كبيرة من اكراد تركيا وايران وسوريا بالعراق.. لزيادة نسبة الاكراد والاستقواء بهم على باقي المكونات العراقية.. وادخالهم بالانتخابات لزيادة نسبة الاكراد بالبرلمان ببغداد.

ثامنا: تم تدفق مئات الالاف السوريين للعراق وتوطينهم فيه.. بحجج واهية .. وكذلك السماح لتدفق (عوائل الدواعش للعراق) من قبل سلطات بغداد..

تاسعا: بعد 2003 .. ايضا كان نسيج العراق الديمغرافي مهدد .. من قبل ايران عبر (شيعة موالين لايران) بالسلطة بالعراق.. حيث طرح قبل فترة ما سمي (بتعديلات الجنسية) التي لو مرر لتم تجنيس 7 ملايين اجنبي ايراني ومصري و افغاني وباكستاني وبنغالي ولبناني وسوري .. الخ بالجنسية العراقية.. فايران استشعرت الرفض الشعبي الشيعي العربي بوسط وجنوب العراق ضد هيمنتها المدمرة لارض الرافدين.. فتعمد لاختراق نسيج العراق السكاني بملايين الاجانب الموالين لها للاستقواء بهم انتخابيا وديمغرافيا وسياسيا وعسكريا على اهل العراق..

عاشرا: والاخطر مررت المادة 18 بالدستور التي مررت فعلا تجنيس اعداد كبيرة من الاجانب بالجنسية العراقية بتعريف العراقي من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول الهوية.. وبحسب فقرات هذه المادة الخطيرة مرر التوطين:

فالمادة 18 بالدستور (التلاعب الديمغرافي بالعراق..بالسماح للتوطين..بالمادة 5 منها و3 و4)؟

فحسب المادة خامسا:ـ (لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق).. فما المقصود (المخل بالتركيبة السكانية)؟ وما النسبة التي تعتبر هذه سياسية توطين مخل بالتركيبة السكانية من عدمها؟؟) اي بالمحصلة (يسمح للتوطين بنسبة)؟؟ ليطرح سؤال (توطين من)؟؟ هذه قراءة ما بين السطور..ولماذا لم يتم الاكتفاء فقط (لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني)؟؟ وكفى؟؟ لماذا اضيفت (المخل بالتركيبة السكانية في العراق)؟؟ فكم نسبتها (50+ 1) (ربع + 1) او (ثلث السكان او ما يعادل نصف مجموع سكان العراق) لنتبه نحن نتحدث عن (ملايين البشر)..؟؟؟؟ ؟

فالمادة 18 بالدستور العراقي شوهت تعريف العراقي (فبدل ان يكون العراقي كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة… او … من اب عراقي الجنسية والاصل).. شوهت الى (العراقي من اب او ام تحمل جنسية عراقية) مجرد تحمل جنسية؟؟ اي عرف العراقي (من ام واب مجهول او اجنبي).. اي كابن الزنا او مجهول الاب.. في وقت حتى بالقران يؤكد (وادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله).. (مع كل احترامنا وتقديرنا للابن المجهول النسب).. وكذلك عرفا بالعراق يعرف ابن العشيرة بهويته من ابيه وليس امه..

ولا يقتصر خطر المادة 18 بالدستور فقط على (الديمغرافية السكانية، بل على الامن العسكري نفسه وخريجي الكليات العسكرية).. والاخطر هدفها (اجتثاث سكان العراق الاصليين).. ليحل محلهم (غرباء).. ليسلم لهم مقاليد البلد.

فالعقائد المنفلتة .. القومية والاسلامية.. مهدت للتوطين.. بتجريد العراقيين من جذورهم للعراق

فروجت بان سكان العراق الحاليين لا ينتمون عرقيا للسومريين والبابليين والاشوريين.. فالقومي العربي يدعي (بان العرب بالعراق جاءوا من خارج حدود العراق من نجد والحجاز واليمن).. واخرين ادعو بان (شيعة العراق جاءوا مع الجاموس من الهند مع جيش محمد القاسم بالعهد الاموي).. واخرين يدعون بان (شيعة العراق اصولهم ايرانية).. الخ.. وكذلك الاسلاميين يروجون بان سكان العراق ايضا لفوا جاءوا من الحجاز ونجد واليمن..

وان (النبي محمد) ليس عراقيا .. فعليه يا عراقيين عليكم ان تتبعون الاجنبي الغير عراقي..

(انظروا للخسة والضحك على ذقون العراقيين) من قبل الاسلاميين و القوميين لتمرير مخطط التلاعب الفكري ثم الديمغرافي.. ولم ينتبه هؤلاء ففي وقت يدعون (بان سكان العراق ليسوا سكانه الاصليين) بالمقابل (الاسرائيليين يقولون بان اليهود بفلسطين سكان الارض الاصليين).. فالم اقل لكم اعداء امريكا واسرائيل هم اشد خطرا على العراق من كل الاعداء الاخرين.. ثم ان النبي محمد احترام الاوطان .. وخصوصية الشعوب.. ففي القران ينص (خلقناكم شعوب وقبائل لتتعارفوا).. اي لم يقل خلقناكم شعوب وقبائل لنلغي وجودكم ونسيد الغريب عليكم.. ولا يعد لكم اي خصوصية.. فيسبتاح بعضكم البعض..

فعليه كل المؤامرات هدفها (قتل روح الانتماء والوطنية) للعراقي لارض الرافدين..

واشعاره بانه غريب لفو اجنبي الاصل حاله حال من يراد توطينهم بالعراق.. وانه جاء من خارج حدود العراق..واتذكر ما اطلعت عليه بلقاء لصدام حسين عندما كان نائب رئيس الجمهورية بالسبعينات.. مع صحفية .. (سالت صدام).. لماذا ادخلتم هذه الاعداد الكبيرة للمصريين للعراق في وقت العراق لا يحتاج لهذا العدد.. فرد صدام هدفنا من ادخالهم هو (قتل الروح الاقليمية الضيقة لدى العراقي) والاقليمية الضيقة لدى فكر البعث و القوميين هي (الوطنية).. وانتماء العراقي للعراقي ورفض الغرباء الذين يستهدف من جلبهم التلاعب الديمغرافي..

ونذكر بان (ذيول ايران وصدام) كلاهما اقاموا خارج العراق لسنوات.. وفقدوا عراقيتهم

1. فذيول ايران اقاموا فيها ايران عقود.. و تزوجوا ايرانيات.. وتجنسوا بالايرانية.. وادمنوا سماع اللغة الفارسية.. لذلك عندما جاءوا للعراق شعروا بالاستغراب.. فيعمدون للتلاعب الديمغرافي بالعراق لصالح الايرانيين والموالين لهم..

2. وصدام ايضا اقام خارج العراق بمصر سنوات.. وعندما جاء للعراق كان رافضا تركيبته الديمغرافية.. وادخل صهاينة العراق المصريين بالملايين لاختراق التركيبة الديمغرافية العراقية وتحطيم القيم الاجتماعية و الاخلاقية .. بما ادخله المصريين من كوارث وسلبيات بالمجتمع العراقي يعاني منها لحد يومنا هذا..

فمن ما سبق لا حل للعراق وايقاف مخططات التوطين الا عبر:

1. نظرا لان مرجعية النجف عبر مراجعها الاجانب اصبحوا ثغرات لاختراق العراق ديمغرافيا، فيجب جعل جزء من مدينة النجف حول مرقد الامام علي دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته..

2. نظرا للصراع بين المكونات الديمغرافية الكبرى (الشيعة ، والاكراد، والسنة العرب).. وكل منها يريد الاستقواء على الاخر ليس فقط بالسلاح بل حتى بالتلاعب الديمغرافي.. فعليه يجب تطبيق الاقاليم الفدرالية الثلاث بظل نظام رئاسي فدرالي .. ليطمئن كل مكون على وجوده بمنطقة اكثريته فدراليا من جهة.. ليستقر العراق بالمحصلة النهائية وتقبر كل المخططات الشريرة التي تحاكم لكل مكون من المكونات الاخرى.. وكذلك يشل يد المحيط الاقليمي من التدخل بشؤون العراق..

3. تعديل الدستور فورا وباثر رجعي.. وخاصة المادة 18 الكارثية بالدستور .. التي عرفت العراقي من ام تحمل جنسية واب اجنبي او مجهول.. الى (العراقي هو كل من و لد من ابويين عراقيين بالجنسية و الاصل و الولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل و الولادة).. وتطبق باثر رجعي كما اشرنا منذ 1968 وما بعدها.. لقبر مخططات ونتائج عمليات التوطين الغير مشروعه..

4. طرد جميع الغرباء من العراق وخاصة من المصريين و الايرانيين وباقي دول الجوار.. الذين جلبوا منذ زمن المقبور صدام ولحد يومنا هذا..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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