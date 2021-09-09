المفوضية: سحب بطاقات أربع سنوات خشية من التزوير

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، عن سحب جميع البطاقات قصيرة الأمد تخص أربع سنوات خشية من التزوير، وعزت ذلك إلى عدم مراجعة أصحابها طيلة المدة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، في حديث إلى (المدى) إن “مفوضية الانتخابات سحبت جميع البطاقات الصادرة بين عامي 2013 إلى 2016 إلى المكتب الوطني؛ لعدم مراجعة أصحابها طيلة هذه السنوات”.

وأضافت غلاي، أن “إجراء المفوضية جاء بعد دعوات كثيرة لاصحابها لغرض استلامها، وبالتالي حصل السحب من أجل عدم بقائها في مراكز التسجيل”.

ولفتت، إلى أن “أجمالي البطاقات المشمولة بالإتلاف بلغ 4 ملايين و760 بطاقة قصيرة الأمد، وستستمر هذه العملية لأيام”، مبينة أن “هذه البطاقات إما تعود لأشخاص لم يراجعوا عليها لاستلامها، أو الذين أجروا تحديثاً على بياناتهم وحصلوا على بطاقات بايومترية بديلة عن تلك القصيرة الأمد”.

وأردفت غلاي، أن “الإتلاف حصل بوجود فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومدير الدائرة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن، وعدد من وسائل الإعلام”.

وشددت، على أن “هذه العملية تأتي ضمن إجراءات الحد من التزوير، وترصين العملية الانتخابية وعدم إثارة الشكوك حول النتائج”. وتواصل غلاي، أن “المفوضية تسلمت من الشركة الإسبانية آخر وجبة من البطاقات البايومترية، البالغة مليونين و431 ألف بطاقة، وتم التأكد منها ومراجعتها وفحصها وتزويعها على مراكز التسجيل”.

ونوّهت إلى ان “هذه الوجبة هي للذين حدثوا بياناتهم من بداية العام الحالي لغاية 15 نيسان، وصدرت البطاقات وهناك اقبال جيد من اصحابها للحصول عليها”. ومضت غلاي، إلى أن “إجمالي ما تم توزيعه من قبل المفوضية هو أكثر من 13 مليون بطاقة بايومترية، والجهود مستمرة لتسليم المزيد”.

من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة فهد الجبوري في تصريح إلى (المدى)، أن “اجراءات المفوضية تسير على نحو جيد، وكان مجلس النواب من قبلها قد انتهى من تشريع القوانين المعنية بالانتخابات”.

وتابع الجبوري، أن “المتبقي لنا هو دور المواطن في المشاركة الكبيرة، وضمان إحداث تغيير في مسار العملية السياسية من خلال صناديق الاقتراع، لأننا أمام انتخابات مصيرية ومفصلية”.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الفنية التي تحول دون حصول أي عمليات تزوير.

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