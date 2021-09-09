(بالفيديو والصور) وجبة دعم لوجستي جديدة من قوات التحالف لوزارة البيشمركة

خلال مراسم رسمية في العاصمة أربيل ، سلمت قوات التحالف الدولي ، اليوم الأربعاء ، وجبة جديدة من المساعدات اللوجستية لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان .

المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد وأين ماوروتو ، كتب في تغريدة على حسابه في تويتر ، : ” يواصل التحالف إلتزامه بالعمل مع شركائنا من قوات البيشمركة لتمكين قدرتهم اللازمة للحفاظ على المكاسب العسكرية ضد داعش ومواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.

مضيفاً ” فقد تسلموا اليوم أكثر من 150 مركبة من خلال البرنامج الامريكي للتدريب والتجهيز لمكافحة داعش، الذي تشرف عليه عملية العزم الصلب”.

من جانبه ، كتب مدير المجموعة الاستشارية في قوات التحالف العاملة بإقليم كوردستان، العقيد تود بوروس ، على تويتر، ” لقد تشرفت بمشاهدة توزيع أكثر من 150 آلية لألوية البيشمركة اليوم”.

مردفاً ” ستعمل هذه المساعدات على تعزيز قدرة قوات البيشمركة على هزيمة داعش”.

وختم ” ملتزمون بالعمل مع شركائنا ، ومعاً نكون اقوى”.

وعلى هامش مراسم تسليم المعدات ، قال نائب رئيس هيئة اركان البيشمركة العميد هوشمند حيدر ، إن المعدات المقدمة من التحالف مؤلفة من آليات عسكرية مثل عربات الهمر وعربات إنقاذ وناقلات مياه ووقود وجرافات وحفارات صغيرة.

واصفاً تجهيز قوات البيشمركة بهذه المعدات من قبل التحالف بـ”الخطوة المهمة”، مشدداً على إن مثل هذه المساعدات سترفع من القدرات العسكرية، والقتالية للبيشمركة.

داعياً التحالف الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم والمساندة اللوجستية للبيشمركة.

من جانبه ، قال مدير المجموعة الاستشارية في قوات التحالف العاملة بإقليم كوردستان العقيد تود بوروس ، ان التحالف وقوات البيشمركة لديهما هدف واحد وهو دحر العدو ، مؤكداً بالقول سنستمر مستقبلا في العمل معاً ضمن هذا الإطار.

مشدداً على ان قوات التحالف الدولي ستستمر في دعم قوات البيشمركة للقضاء على تنظيم داعش.

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